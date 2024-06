Un chico de 12 años está internado tras electrocutarse al apoyarse en un pilar

Un chico de 12 años sufrió una descarga eléctrica en el barrio Nuestro Hogar III, al apoyarse en un pilar, y fue internado en el Hospital Misericordia.

El menor se encuentra en buen estado salud, aunque permanecerá en observación.

El director de Pediatría del nosocomio, Dr. Fernando Ulloque (MP 26.710), explicó a Cadena 3 que recibieron en la guardia al paciente de 12 años "con una probable electrocución".

Cabe señalar que al chico lo encontró su madre, cuando estaba tendido boca abajo, inconsciente. Los vecinos fueron quienes alertaron a la mamá del menor en cuestión.

Según informó la Policía, el chico había subido al techo de su casa para acomodar una salamandra, y, aparentemente la descarga se produjo cuando tocó un caño de un pilar que usó para bajar.

El médico aseguró que "el paciente ha sido valorado con todas las medidas y los métodos complementarios correspondientes", y agregó que "está estable, no hay heridas aparentemente, salvo algunas escoriaciones".

También señaló que no se han detectado alteraciones cardíacas hasta el momento: "No hay arritmias, no hay ningún tipo de operación ni alteración de su ritmo cardíaco".

A pesar del buen pronóstico inicial, se decidió mantener internado al niño para monitorear su evolución.

Informe de Gonzalo Carrasquera.