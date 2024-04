Se paraliza el transporte interurbano de colectivos en Córdoba

AOITA decidió iniciar una asamblea con cese de actividades este jueves de 17 a 19:30 y este viernes de 5 a 7:30 de la mañana, según confirmó a Cadena 3 el titular de la entidad, Emiliano Gramajo.

Además, tras no poder llegar a un acuerdo paritario, anunció que este lunes habrá un paro de 24 horas y señaló que existe la posibilidad de parar por 48 horas a partir del próximo jueves.

"En este momento acabamos de terminar un plenario de delegados, donde esperamos que se avanzara en la negociación pero lamentablemente anoche las cámaras de empresarios frenaron la negociación y están clavadas", relató Gramajo.

Es por ello que informó el cese de actividades por unas horas este jueves y viernes para informarle a los trabajadores cuál es la situación de las paritarias.

"No podemos seguir esperando. Nosotros no queremos hacer esto ni dejar de trabajar pero no tenemos otra posibilidad", sumó.

En esa línea, aseguró que están "con el teléfono abierto esperando que nos llamen para que esto se resuelva".

Y concluyó: "Nuestros salarios están por debajo de la canasta básica y lamentablemente se han cortado todas las comunicaciones y negociaciones".

Informe de Gonzalo Carrasquera.