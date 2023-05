AUDIO: Ricardo Soulé: "Vox Dei me dio todo"

Ricardo Soulé, miembro fundador de Vox Dei, visitó los estudios de Cadena 3 antes de su presentación, junto al grupo “La bestia emplumada”, en Córdoba.

“Vox Dei significó la oportunidad por antonomasia, me abrió la puerta grande de la música, me dio la posibilidad de viajar por el mundo, de ser conocido y reconocido por el público, Vox Dei me dio todo”, expresó Soulé en diálogo con Viva la Radio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Volviendo a sus orígenes, contó: “Cuando empezamos a tocar lo hacíamos en inglés, porque el paradigma de la época era parecerse a los grupos ingleses, hasta que nos cruzamos con Luis Alberto Spinetta y Javier Martínez y tomamos el consejo de empezar a cantar en castellano”.

Entre los artistas actuales destacó a Abel Pintos y a Fito Páez. Asimismo, opinó que los músicos nuevos como Bizarrap son la representación de la sociedad actual y parte de la cultura.

“Generar música expresa dolor y fracaso, la música está hecha no sólo para divertir sino para inquietar y hasta asustar a quien lo escucha”, reflexionó.

Ricardo Soulé y “La bestia emplumada” se presentan este jueves en Quality Espacio.

Entrevista de Viva la Radio.