Novellis, sobre SADAIC: "El presidente me desilusionó, lo hace por ignorancia"

La reciente normativa publicada en el boletín oficial que elimina el impuesto por derechos de autor en ámbitos privados generó una intensa polémica en el ámbito artístico.

Este impuesto, que se aplica en eventos como fiestas privadas, casamientos y en locales como hoteles y bares, es recaudado por SADAIC, la entidad que defiende los derechos de los artistas. En diálogo con Cadena 3, Guillermo Novellis, reconocido artista y miembro de SADAIC, afirmó que "es un día muy triste para el arte, para la cultura y para el negocio de la música".

Novellis argumentó que esta medida refleja "la ignorancia en cuanto a lo que significa el derecho a la gente que nos gobierna". Explica que "esto no es un impuesto, esto es el derecho que se paga por usar nuestra propiedad privada". Además, señala que "cada vez que esa canción se usa, no privadamente, cuando la abusa alguien que le pone un valor agregado a su negocio, un cumpleaños de 15 sin música no existe".

El reconocido artista, creador de heats como "Muchachos", tema que se popularizó en el Mundial de Qatar, dijo sentirse "desilusionado" y que el presidente actúa con "ignorancia", sin defender la propiedad privada de los autores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El artista enfatiza que el uso de música en eventos privados es fundamental para el éxito de los mismos, indicando que "el negocio se ve favorecido con nuestro patrimonio, nuestra propiedad privada". Aclara que "si no querés pagar SADAIC, no hay ningún problema tenés que hacer el cumpleaños de tu hija sin música".

Novellis también se refiere a la situación de los hoteles, que cobran por servicios como televisión y música. "Un hotel con música y con tele, o con pileta, o con toallas blancas, son agregados que vos no querés pagar", afirma. En este sentido, recuerda que "los supermercados también lo vivieron; si no pagaban por la música, sus ventas bajaban".

En cuanto a la recaudación internacional, Novellis explicó que SADAIC y otras entidades tienen convenios multilaterales que permiten el intercambio de derechos de autor. "Generalmente, lo que pasa es que nosotros recaudamos a veces más que lo que recaudan los mexicanos", detalla, resaltando que "la plata les llega a los artistas".

Finalmente, Novellis aclaró cuál es la diferencia entre eventos privados y públicos, subrayando que "si hacés una fiesta en el quincho de tu casa, nadie te va a cobrar nada", pero que "cuando alquilás un salón de fiesta, la música que vas a poner es lo mismo que el champán, que la comida, que la torta". Concluyó con un llamado a la reflexión, indicando que "esto no es un impuesto. Nos está cagando, a nosotros los artistas, sacándonos el derecho por el uso de nuestro arte, de nuestra propiedad privada".

Entrevista de Viva la Radio.