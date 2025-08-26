Los riesgos y beneficios de usar un chatbot como terapeuta: ¿IA en la mira?

FOTO: La psicóloga Victoria Hernández analizó el papel de la IA en la contención emocional

La inteligencia artificial (IA), como ChatGPT, se ha convertido en una herramienta accesible para quienes buscan desahogarse o reflexionar sobre problemas emocionales, desde ansiedad y estrés laboral hasta conflictos amorosos o baja autoestima.

Sin embargo, ¿puede un chatbot reemplazar a un terapeuta humano? La licenciada en psicología Victoria Hernández (M.P.13.843) en diálogo con Cadena 3 analizó los beneficios y riesgos de utilizar IA como apoyo emocional.

“La IA puede brindar una contención inicial y ayudar a organizar ideas, ofreciendo claridad en momentos de confusión. Es como un diario íntimo que permite autorreflexión y puede ser un puente hacia la búsqueda de ayuda profesional”, explicó Hernández.

Además, su accesibilidad, anonimato e inmediatez la hacen atractiva, especialmente para jóvenes que crecen en un entorno digital.

“Muchos pacientes me cuentan que usan IA para no escribirle a un ex o para decidir entre dos opciones, pero es una herramienta muy generalista”, agregó.

Entre los beneficios, la IA ofrece herramientas básicas de psicoeducación, como técnicas de respiración o meditación, y un espacio donde las personas se sienten menos juzgadas.

Sin embargo, sus limitaciones son significativas. “No puede diagnosticar clínicamente, no interpreta el lenguaje emocional ni detecta señales de riesgo, como ideaciones suicidas, con la sensibilidad de un profesional”, advirtió Hernández.

Además, carece de la capacidad de sostener un proceso terapéutico personalizado y contextualizado, lo que puede llevar a consejos genéricos o incluso desinformación.

La facilidad de acceso a la IA, sumada a barrieras económicas para acudir a un terapeuta, puede llevar a posponer la consulta profesional.

“Es cierto que el costo de la terapia es un desafío, pero siempre hay opciones, como sesiones quincenales o terapias grupales. La IA no debe ser un sustituto permanente, sino un complemento temporal”, señaló la psicóloga.

Hernández también destacó que, aunque la IA puede ser útil para verbalizar síntomas, siempre remite a consultar a un profesional.

“Si le contas cómo te sentís, te dará herramientas básicas, pero cuando querés ir más a fondo, no puede reemplazar el vínculo humano y empático que se construye en terapia”, afirmó.

Esto es crucial en casos donde gestos, tono de voz o contexto son clave, algo que un chatbot no puede interpretar.

La especialista subrayó que, aunque la IA es una herramienta atractiva para los más jóvenes, la conciencia sobre sus limitaciones está presente.

“La gente sabe que hablar con un amigo o un profesional no es lo mismo que con un chatbot. Es como ponerse hielo en una lesión: ayuda, pero eventualmente hay que ir al médico”, comparó.

Para quienes quieran usarla, Hernández sugirió describir síntomas para obtener orientación inicial, pero insiste en acudir a un psicólogo o psiquiatra si los problemas afectan la vida diaria.

En un mundo donde la tecnología está al alcance de la mano, la IA puede ser un primer paso, pero nunca un destino final.

Hernández concluyó: “la empatía y el conocimiento humano son insustituibles en el camino hacia el bienestar emocional”.

Los cordobeses qué uso le dan a la inteligencia artificial

"He usado el chat GPT más que nada", comenta una usuaria en diálogo con Cadena 3 quien agregó que realiza consultas personales y emocionales, incluso "tirando las cartas" a través de la plataforma. "Le he preguntado porque vi que se había hecho viral sobre tirar las cartas", explica.

Otro testimonio proviene de Francisco, quien afirmó utilizar la inteligencia artificial "para todo, literalmente para todo".

Detalló que la emplea tanto en el ámbito laboral, para redactar documentos, como en el personal, donde se interesa por el esoterismo: "Por ahí hacer una carta natal o tirar las cartas y que me lo interprete el chat", añadió.

Los cordobeses muestran una tendencia a integrar la inteligencia artificial en su rutina, no solo para resolver dudas profesionales, sino también para abordar aspectos emocionales y personales.

Entrevista de "Viva la Radio" y de Celeste Benecchi