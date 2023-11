"Los Mosqueteros del Rey" prometen risas y aventuras con gran elenco en Carlos Paz

"Los Mosqueteros del Rey", después de un gran éxito en Buenos Aires, llega con todo para la temporada en Villa Carlos Paz.

Freddy Villareal, Nicolás Cabré, Nicolás Scarpino y Jorge Suárez estuvieron de visita en los estudios de Cadena 3 anticipando detalles de lo que se vivirá en el teatro Candilejas de la villa serrana.

La obra promete con un director como Manuel González Gil y la interpretación de cuatro grandes actores que tienen una gran trayectoria.

Freddy Villareal contó que en la adaptación de la clásica historia de los Tres Mosqueteros “no pegan una y tratan de salir adelante, pero no pueden".

"La gente quiere que salga bien y vive con ellos la frustración. Estamos fascinados con una experiencia extraordinaria”, remarcó.

“Es un clásico y los clásicos se hicieron para recrearlos basados en la creatividad del director. Es la misma receta pero no todas las recetas son iguales”, resaltó Villareal.

Cabré rememoró que la primera vez que visitó un estudio de radio fue en Cadena 3 con Mario Pereyra, a quien recordó con mucho cariño.

“Viene una temporada auspiciosa, la gente necesita comedia, necesita reírse y pasarla bien. Es muy difícil subir al escenario y hacer humor, este espectáculo es algo que todos disfrutamos mucho”, afirmó Jorge Suárez.

"Por suerte, la gente elige la obra de una manera muy linda y nos llena el alma. En Buenos Aires llenamos las salas con más de 50 mil espectadores", contó Nicolás Scarpino.

"Muchas veces traemos invitados, y tenemos una gran puesta nostálgica hermosa que van a disfrutar", agregó.

Por su parte, Villarreal contó una divertida anécdota de una vez que vino a Córdoba y olvidó dónde estacionó su camioneta.

“Fui a la radio y le conté a Mario (Pereyra) que olvidé en qué playa dejé la camioneta y que el playero se sacó una foto conmigo pero no me dio el papelito. Él me ayudó, por supuesto, como ayudaba a todos”, contó con nostalgia.

La obra se presentará este verano en Carlos Paz, en el teatro Candilejas 1, desde el jueves 28 de diciembre, de martes a domingos.

