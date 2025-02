Llaryora inaugura hoy las sesiones de la Legislatura en Deán Funes

El gobernador Martín Llaryora inaugurará hoy a las 19,30 las sesiones ordinarias de la Legislatura desde la ciudad de Deán Funes.

Allí, pronunciará su discurso anual ante legisladores provinciales, autoridades del gabinete provincial e invitados especiales, para dar inicio al 147° Período Legislativo.

Como es frecuente, el mensaje incluirá un balance de lo realizado, la proyección de lo que viene y seguramente habrá definiciones políticas sobre el posicionamiento del gobierno cordobés en el contexto nacional.

El Gobierno informó que “por primera vez en la historia de Córdoba, la apertura de sesiones tendrá lugar en el interior provincial”.

El acto tendrá lugar en el Centro Cultural de Deán Funes. ubicado en la calle España 151 de esa ciudad cabecera del departamento Ischilín.

En las últimas horas, Llaryora reivindicó fsu decisión de hacer el acto Deán Funes, en el norte provincial.

Desde la oposición juecista se cuestionó que sea un “gasto innecesario”.

“Si les molesta voy a pedir que se autorice el streaming, y que no se muevan de Capital y que lo vean desde ahí”, replicó Llaryora en declaraciones a un portal.

Añdió: “Nosotros vamos a estar en Deán Funes. Ese mismo día va a haber un hecho fundacional que tiene que ver con la universidad y después vamos a presentar un plan para acelerar la integración del noroeste y del sud sur muy potente en infraestructura y también en producción”.

“Me parece una visión no federal, no integradora. Nosotros no la tenemos. Para nosotros es un gusto como espacio, como Hacemos por Córdoba, tener esa visión, recorrer el interior, estar en cada uno de los pueblos, de trabajar en conjunto con cada uno de los intendentes”, concluyó.

La presidencia de la Legislatura informó que los legisladores que decidan no viajar podrán seguir la ceremonia desde sus bancas en el recinto de la Unicameral de la Provincia.