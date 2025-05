Escuela de Oficios de la UNC: Furor por la capacitación gratuita atrae a miles

La Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desató un verdadero furor en la ciudad, con más de mil personas por día acudiendo a inscribirse en la Sala de las Américas, ubicada junto al Pabellón Argentina.

Las preinscripciones, que comenzaron el lunes y se extenderán hasta este miércoles de 9 a 17 horas, ofrecen cursos gratuitos con materiales incluidos, atrayendo a cordobeses de todas las edades y barrios con un requisito simple: ser mayor de 18 años y presentar el DNI.

La diversidad de los aspirantes refleja el impacto de esta iniciativa. Heiner, de 25 años y estudiante de Ingeniería Civil, eligió el curso de auxiliar de instalaciones eléctricas para complementar su formación y aspirar a una matrícula profesional. “Quiero sumar experiencia a mi CV y ganarme la vida con esto”, señaló.

En tanto, Cristina, jubilada de 67 años de Barrio Residencial América, optó por el curso de pintor de obra, motivada por la necesidad económica: “Soy jubilada y no me alcanza. También me interesa terminaciones en muebles de madera, me encanta darme maña”.

Mariana Montoya, de 55 años, de Ampliación Las Palmas, se inscribió en alfabetización en usos de computadoras con fines laborales para ganar autonomía: “Quiero capacitarme y no depender de otros para manejar la computadora”.

Acompañada por su pareja, también averigua sobre el curso de auxiliar gasista domiciliario para su hijo.

Laura, de 20 años, de Barrio Ampliación Primera de Mayo, también eligió computación, destacando su potencial laboral: “Es algo que me interesa para el futuro, y esta posibilidad es muy buena para encontrar trabajo”.

Entre los inscriptos, hay quienes ya son habitués de la Escuela de Oficios. Sergio, de 59 años, de Los Boulevares, es un “reincidente” que ya cursó electricidad y jardinería, y ahora va por más.

“Hago electricidad, reparo techos, instalo aires. Espero que el curso arranque pronto para terminarlo rápido”, contó con entusiasmo.

La gratuidad de los cursos, que incluyen hasta los materiales, y la variedad de opciones, desde electricidad hasta computación, han convertido a la Escuela de Oficios en una oportunidad clave para quienes buscan capacitarse y mejorar sus perspectivas laborales.

Con un último día de inscripción este miércoles, la UNC reafirma su compromiso con la formación accesible para todos los cordobeses.

Informe de Celeste Benecchi