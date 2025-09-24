El emotivo significado detrás del nombre del dinosaurio descubierto en Chubut

FOTO: Descubrieron en Chubut un dinosaurio carnívoro que habría sido de los últimos en extinguirse

Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) descubrieron una especie de dinosaurio megarraptórido, un grupo de terópodos carnívoros que se caracterizaban, entre otros aspectos, por poseer grandes garras en su mano.

Desde el CONICET indicaron que el nuevo ejemplar, denominado Joaquinraptor casali, fue hallado en la Formación Lago Colhué Huapi en el centro-sur de la provincia del Chubut.

El paleontólogo Lucio Manuel Ibiricu, investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, compartió en diálogo con Cadena 3 la emoción por su reciente hallazgo de un nuevo dinosaurio terópodo en Chubut.

"Cuando nos dimos cuenta que era un nuevo género, le pusimos un nombre: Joaquinraptor, en tributo a mi hijo, que falleció", señaló.

Ibiricu comparte la historia detrás del nombre de su hijo Joaquín, quien falleció en 2019. "El equipo decidió llamar al área donde investigábamos Valle Joaquín, y eso me impulsó a dedicar el nombre del dinosaurio a Joaquín", explicó.

El paleontólogo relató que el nombre del dinosaurio también rinde homenaje a Gabriel Casal, su colega y director del laboratorio de paleontología. "Casali es en reconocimiento a él, que hizo mucho por el conocimiento de la geología del área", añadió.

Este nuevo dinosaurio medía aproximadamente 7 metros y pesaba alrededor de una tonelada. "Al momento de morir tenía al menos 19 años y era sexualmente maduro, pero podría haber crecido un poco más", detalló Ibiricu

El paleontólogo destacó que la Patagonia es reconocida por su riqueza en fósiles y dinosaurios. "Argentina es uno de los lugares más ricos y más reconocidos en el mundo en cuanto a fósiles", aseguró.

Sobre la aceptación del nombre, Ibiricu aclaró: "Es una decisión de los autores qué nombre elegir, siempre y cuando no se haya puesto en otra especie. Este nombre va a quedar en la historia".

Entrevista de Alejandro Bustos.