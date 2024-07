Docentes de la UNC analizan serias medidas de fuerza en reclamo por los salarios

Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba amenazan con tomar medidas de fuerza, en reclamo por sus salarios. Esta tarde habrá una reunión del gremio, ADIUC, para analizar la situación.

Javier Blanco, secretario de ADIUC, expresó a Cadena 3: "En este momento el salario docente está en su estadio más bajo desde la General de Democracia, equivalente al del 2002 después de la salida de la Convergencia".

Frente a esta situación y ante la falta de paritarias y ofertas por parte del gobierno nacional, Blanco indicó que hoy decidirán si toman exámenes durante el segundo semestre o directamente no dictarán clases. "Si no hay una apertura de paritaria, hay dos posibilidades: no tomar exámenes o no dar clases", afirmó Blanco.

El representante sindical explicó que un docente universitario recién iniciado cobra un básico alrededor 500 mil pesos y con 10 años de antigüedad llegan a 600 mil pesos. "O sea, por debajo de la canasta básica", añadió el gremialista.

Informe de Gonzalo Carrasquera