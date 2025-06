Despido polémico en Córdoba terminó con una empleada encerrada y dos detenidos

En el corazón de la Peatonal de Córdoba, en la calle 25 de Mayo al 70, se desató un conflicto laboral que terminó en un hecho dramático. Florencia Consolini, una empleada de 26 años de un comercio de indumentaria masculina, fue protagonista de una situación que derivó en dos detenciones.

Según relató a Cadena 3, Consolini fue notificada telefónicamente al mediodía por la contadora del negocio sobre su despido, supuestamente por desacuerdos en un aumento salarial. “Me notificaron tipo 12, una de la tarde, que me despedían por un tema de aumentos que no pudieron arreglar conmigo, supuestamente”, afirmó la joven, quien trabajaba en el lugar desde hace cuatro años y estaba en blanco.

Consolini se negó a abandonar su puesto hasta recibir un telegrama formal, argumentando: “Les dije que yo conocía mis derechos, así que no me iba a retirar del local hasta que me mandaran un telegrama a mi casa”.

La tensión escaló cuando el contador del comercio llegó con un documento que, según la empleada, era una renuncia que pretendían hacerla firmar. “Llega el contador, me quiere hacer firmar una re-denuncia, la cual, no, le dije que yo conocía mis derechos y no la iba a firmar”, relató.

Mientras hablaba por teléfono con la contadora, los demás empleados fueron enviados a almorzar, y el contador, junto a una encargada, bajaron las persianas, dejándola encerrada. “Ellos bajan la persiana y le dicen a las dos chicas que estaban ahí conmigo que fueran a comer. Ellas se van, ellos también se van, mientras yo he hablado por teléfono, y me encierran en el local”, denunció Consolini.

La empleada intentó contactar a la policía sin éxito, pero logró levantar parcialmente la persiana. “Subí la persiana hasta la mitad, se ve que alguien de la peatonal lo vio, llamó a la policía hasta que la policía pudo sacarme”, explicó. La intervención policial permitió su liberación, y el contador y la encargada fueron detenidos por presunta privación ilegítima de la libertad.

El caso generó controversia sobre la validez de un despido notificado por teléfono, ya que expertos señalan que debe realizarse mediante carta documento. La resistencia de Consolini a firmar una renuncia y el posterior encierro en el local derivaron en una denuncia que está bajo investigación.

Informe de Celeste Benecchi