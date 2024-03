Danny Moljo: "Hamas tiene a 134 rehenes israelíes y al Gobierno no le importa"

El jefe de noticias del Canal 13 de Israel, Danny Moljo, se encuentra en Córdoba para brindar una charla este jueves a las 19 horas llamada "Lo que se ve allá, no se ve desde acá". A cinco meses y medio del estallido de la guerra entre Israel y Hamas, Moljo visitó los estudios de Cadena 3, cuestionó el rol del primer ministro Benjamín Netanyahu y destacó el papel del Ejército israelí en el conflicto bélico.

"Hace dos semanas que estoy en Argentina. Nadie sabe lo que pasa en Israel, qué va a pasar y cuándo va a terminar esto. Nadie pensó que esto duraría casi seis meses. El país vive un caos total interno por cómo actúa el Gobierno de Netanyahu. Hamas tiene varios rehenes todavía y al Gobierno israelí parece no importarle tanto", cuestionó.

Afirmó que Israel fue derrotado por Hamas y que eliminarlos es una tarea imposible. "Hamas es una idea, no solo un grupo de terroristas. Israel no va a cesar el fuego, solo lo hará cuando liberen a los rehenes. Es claro lo que quiere hacer Netanyahu. El 7 de octubre fue para Israel como el 11 de septiembre para Estados Unidos".

Hamas quiso hacer un genocidio en Israel. Es Israel o Hamas, así de simple. Hamas tiene prisionera a su población, de más está decir las atrocidades que cometieron

Además, Moljo indicó en diálogo con Cadena 3 que Palestina es prisionera de Hamas y que Netanyahu no quiere que termine la guerra porque eso acabaría con su gobierno. "Netanyahu no quiere que termine la guerra, eso está claro. Es el único que no aceptó la responsabilidad de lo que está pasando. Si se termina la guerra, se termina el gobierno de Netanyahu. Él quería hacer la reforma judicial y el pueblo, ahora juega con la vida de 134 rehenes".

Por otra parte, explicó que los medios de comunicación israelíes no consideran la opinión de los medios extranjeros sobre Israel. "Tenemos medios de izquierda y derecha, nadie oculta lo que piensa. Desde el 7 de octubre, toda la prensa de Israel cambió y no habla más ni les interesa lo que dice el mundo de Israel. Saben que buena parte del mundo está en contra de Israel cuando muchos no saben dónde está Palestina. A los medios israelíes no les importa lo que diga el mundo sobre el país".

Y añadió: "Israel enfrenta a cinco frentes: Gaza, Hezbollah, los Hutíes, Irak y Siria, que vienen disparando contra el país y atrás de todo está Irán. El odio de Turquía es más bien declarativo".

Uno no puede saber si hay terroristas en Israel. Cualquiera puede agarrar un arma y decidir si mata a alguien. Puede pasar y pasa

Moljo también señaló que no conoce otro ejército con una mentalidad tan humana como el de Israel. "Cada vez que se cometen errores, se investiga hasta lo último para demostrar que se hizo lo que se tenía que hacer. Nadie sabe todo el armamento que se encontró propiedad del Hamas".

Por último, dijo que la población del sur y norte de Israel no viven más en esos lugares por la cantidad de misiles de Hezbollah. "Son medio millón de personas que están sin hogar. Hubo más de 1.000 muertos y hay 134 rehenes. Lo que pueda llegar a pasar, es para preguntárselo a Netanyahu", concluyó.

Entrevista de "Viva la Radio".