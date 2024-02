El mensaje de Zelenski a dos años de la invasión rusa a Ucrania: "Ganaremos"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, prometió hoy que su país vencerá a las fuerzas rusas, al cumplirse dos años de la invasión lanzada por Moscú.

"Llevamos luchando por ello 730 días de nuestra vida. Y ganaremos", dijo Zelenski, flanqueado de cuatro dirigentes occidentales, en un acto al aire libre en el aeropuerto de Gostomel, cerca de Kiev.

"Cualquier persona normal quiere que la guerra termine. Pero ninguno permitirá que Ucrania sea eliminada", afirmó Zelenski, enfatizando que la contienda debe terminar "con nuestros términos" y una paz "justa".

El mandatario ucraniano pronunció estas palabras junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica, Justin Trudeau, Giorgia Meloni y Alexander de Croo, respectivamente, de visita en Kiev por el aniversario.

En el mismo acto, Zelenski entregó unas medallas a soldados en el aeropuerto de Gostomel, atacado por Rusia en los primeros días de la invasión en febrero de 2022.

Together, we are stronger than any geopolitics. People’s unity can accomplish more than any dictator. And courage, ordinary people's courage, can turn the pages of history that appeared to never end.



