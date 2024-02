Todo lo que se sabe de la misteriosa muerte del líder opositor ruso Navalny

¿Quién era Alexei Navalny?

Alexei Navalny era considerado el líder opositor más importante en Rusia en la última década. A los 47 años, se había convertido en el más fuerte y escuhando crítico del presidente Vladimir Putin.

¿Por qué estaba preso?

Navalny cumplía una condena por delitos que los opositores consideraban como políticos. Se trataba de un supuesto caso de fraude que sus seguidores aseguran que ha sido fabricado por el régimen del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Navalny fue detenido tras regresar a Rusia el año pasado, luego de sobrevivir a un envenenamiento del que culpó al Kremlin.

Ya cumplía tres años y medio de cárcel por violar las condiciones de una fianza cuando fue hospitalizado en Alemania.

¿Cómo era la cárcel en la que estaba preso?

La cárcel es conocida como la colonia “Lobo Polar”, donde los presos viven en duras condiciones, porque está en el remoto distrito autónomo de Yamalia, en el Círculo Polar Ártico. Había sido trasladado allí a principios de diciembre del año pasado después de estar desaparecido para sus familiares durante dos semanas.

¿Cómo se dijo que murió?

El Servicio Penitenciario de Rusia informó oficialmente: "El 16 febrero de 2024, en el correccional nº 3, Alexéi Navalni se sintió mal después de una caminata y casi de inmediato perdió el conocimiento. Inmediatamente, llegaron trabajadores médicos de la institución y se llamó a un equipo médico de emergencia. Se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, pero no dieron resultados positivos. Los médicos de urgencias confirmaron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas de la muerte".

¿Cómo se lo vio antes de su muerte?

Su última aparición pública fue el jueves, durante una videoconferencia rutinaria con el tribunal de Kovrov. En ella, Alexei parece despierto, sano e incluso sonriente desde su prisión.

Un extraño y casi simultáneo anuncio

El canal ruso de telegram VChK-Ogpu, ligado a las Fuerzas Armadas rusas, señala que el comunicado de prensa que anuncia la muerte de Navalni se publicó dos minutos después de la hora oficial de su muerte.

¿Qué dijo su familia?

"Al enterarme de la horrible noticia, no sabía si debía volar inmediatamente con mi familia o hablar. Pero luego pensé: qué haría Alexei y seguro que estaría aquí", afirmó la esposa de Alexéi Navalni en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Si es verdad, quiero que Putin, su entorno, los amigos de Putin y su gobierno sepan que serán considerados responsables de lo que han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Y ese día llegará muy pronto".

"Quiero hacer un llamado a la comunidad internacional y a todas las personas para que se unan y derroten este mal".

¿Qué dice la oposición?

"No tenemos razones para creer en la propaganda del Estado. Si esto es verdad, entonces no, Navalni no murió, sino 'Putin mató a Navalni' y solo así. No confío en ellos ni un céntimo", afirmó Leónid Volkov, jefe de campaña de Navalni para las Elecciones presidenciales de Rusia de 2018.

Asesinato lento a Navalny por parte de Putin es más preciso, luego de sobrevivir al intento de envenenamiento y ser encarcelado por oponérsele al Kremlin.



A su familia mis oraciones por la pérdida de un luchador valiente.



Al mundo libre: es hora de hacerlos responsables, no… https://t.co/iaLnMHQU8v — Juan Guaidó (@jguaido) February 16, 2024

Un envenenamiento previo

Navalny había sufrido un envenenamiento el 20 de agosto de 2020, mediante el uso de un agente nervioso. Fue hospitalizado en estado grave. La sospecha inicial de que uno de sus objetos personales había sido envenenado antes de su vuelo de Tomsk a Moscú fue confirmada cuando una investigación reveló que el veneno se había aplicado en su ropa interior. Durante el vuelo, Navalnyi enfermó dramáticamente y fue llevado de urgencia a un hospital en Omsk después de un aterrizaje de emergencia allí, donde se le aplicó un coma inducido. Lo evacuaron al hospital Charité en Alemania dos días después.

Estuvo en coma inducido hasta el 7 de septiembre de 2020, cuando empezó a responder a estímulos verbales.

