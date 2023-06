Caso Cecilia Strzyzowski: los tíos del principal acusado "le soltaron la mano"

Patricia Acuña y Ricardo Goya, tíos de César Sena, principal sospechoso por la desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco, declararon este viernes como testigos en la causa y dijeron a la prensa que ya no le creen a su sobrino.

“He estado en muchos juicios y sé cómo se constituye la prueba, sé que en esta cuestión terrible se me está jugando la carrera y la de mi esposa, sé que no vamos a tener más trabajo”, manifestó Goya a los periodistas.

Y agregó: “Se la puse en la cara al pibe (César Sena) y le dije ‘qué pasó, si tenemos que saber algo decírnoslo, porque somos nosotros los que estamos en el barro y vamos a seguir estando en el barro con vos’ y me dijo ‘no, no, no, sí salió (Cecilia)’ y las cámaras que están en mi casa van a mostrar que salió, le creímos, lo sujetamos, lo contuvimos para que se mantuviera a derecho”.

“Nos dijeron que lo encubrimos y no, garantizamos que estuviera a derecho”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si hoy le cree a Sena, respondió: “Yo no hablo con mi sobrino”.

Informe de Juan Federico.