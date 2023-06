Emerenciano: el barrio que lleva el nombre del líder piquetero preso

Juan Federico

“Recuerdo cuando en este predio no había nada y hoy acá existe infraestructura educativa, sanitaria, cultural y viviendas para mejorar la calidad de vida; es verdad que no se puede realizar una actividad de esta naturaleza sin el compromiso de las organizaciones sociales, pero tampoco se puede hacer si no hay un Estado con la capacidad de asignar los recursos”.

El 2 de marzo último, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dio inicio al año escolar en el colegio de barrio Emerenciano, en la periferia sur de Resistencia.

Allí, en 2008, una agrupación piquetera liderada por Emerenciano Sena edificó lo que se puede observar como una ciudad adentro de otra.

Ya en el ingreso, aparece un puño cerrado gigante, socialista, como un preámbulo de que allí hay algo distinto en la geografía chaqueña. Si bien se trata de un barrio abierto, de libre acceso, conectado a la avenida San Martín, su particular geografía indica que allí todo es diferente.

Dentro de ese barrio funcionan tres de las 20 escuelas de "gestión social": según la definición de la propia Cámara Nacional de Diputados, se definen de esta manera a aquellos colegios que "buscan cambiar las formas tradicionales y hegemónicas de educación". O sea, instituciones educativas gestionadas por organizaciones civiles.

En el barrio Emerenciano Sena funciona un jardín de infantes, un colegio primario y un secundario. Y ya de noche, en el contraturno, un nocturno para que los adultos puedan terminar sus estudios.

Este lunes, la comunidad educativa dudó. Hasta que un mensaje enviado desde su celda por Marcela Acuña, esposa de Sena y segunda líder de la organización piquetera no dejó margen de dudas: las escuelas debían abrir.

Desde el fin de semana pasado, el poderoso líder piquetero, su esposa, su hijo y cuatro colaboradores permanecen detenidos acusados del espantoso crimen de Cecilia Strzyzowski (28), quien fue vista por última vez el 2 de junio último.

Cecilia es la pareja de César Sena (19), el único hijo que tienen en común Emerenciano y Marcela. Si bien no se halló ningún resto de ella, los tres fiscales que investigan su desaparición sostienen que fue asesinada.

O sea, hoy un barrio de Resistencia lleva el nombre de una persona detenida, acusada de haber participado de manera directa de un presunto femicidio.

En realidad, el nombre y la reverencia a Emerenciano ocupa todo el territorio del barrio. Las escuelas, las bibliotecas, el laboratorio y hasta las viviendas sociales que ocupan casi 500 familias llevan su nombre pintados sobre el rojo bolivariano.

"Acá se nos estigmatiza por ser un barrio que levantó un líder piqueteo. Pero lo cierto es que acá se educa, se da de comer, se da un techo digno y no le falta nada a 500 familias", repiten los docentes en la puerta de la escuela.

Se rehúsan a ser grabados. Aseguran que no hay autorización del movimiento para hablar con la prensa. Y le apuntan a los periodistas. Se quejan de que a nivel nacional se compare a Emerenciano con Milagros Sala. Pero se olvidan que la calle principal del barrio lleva el nombre de la dirigente social jujeña.

Hay más obras en barrio Emerenciano. Un natatorio, bautizado como Santiago Maldonado (por el joven que se ahogó en Chubut cuando escapaba junto a un grupo de mapuches de la Gendarmería Nacional) y un gimnasio al que le impusieron el nombre del femicida boxeador Carlos Monzón.

La biblioteca, que lleva impresa el nombre de Emerenciano fue llamada Saúl Andrés Acuña, en honor al padre de Marcela. Un culto al personalismo y a la familia, en forma de barrio social.

Pese a que el movimiento no logra aún procesar toda la situación judicial que hoy tiene tras las rejas a su cúpula, las obras continúan: "Aquí, el Gobierno de Chaco y el Movimiento Emerenciano construyen 40 viviendas", se lee en un cartel.

Sin embargo, la visita se interrumpe de manera abrupta, a los empujones. El barrio, de pronto, pareció que ya no era abierto, comunitario, sino sólo un apéndice privado del movimiento.

Pese a que allí, todo es público. Las tierras pertenecían al Campo de Tiro del Ejército. Emerenciano las tomó a mediados de la década de 2000, cuando ya había fundado su propio grupo piquetero y se asoció con Sergio Schoklender, en el escandaloso Sueños Compartidos. Cuando ese proyecto se derrumbó, el siguió por su cuenta, siempre con la asistencia estatal. Incluso, antes de que todo saliera a la luz pública, Emerenciano había protagonizado un fuerte cruce con las Madres de Plaza de Mayo, a las que les reclamaba que las inversiones prometidas no estaban llegando.

Hace tres años, el líder piquetero logró que Capitanich y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmaran el otorgamiento formal de esas tierras.

Las viviendas, las escuelas y toda la infraestructura se hicieron, también, con fondos públicos. El movimiento de Emerenciano, que agrupa a casi la mitad de todo el abanico piquetero de Chaco, se dedica a gerenciar los planes sociales nacionales y provinciales. Esto es tan cierto como el desarrollo urbanístico que han sido capaces de construir. Detrás del obsceno culto al personalismo, que incluye un documental y un libro autobiográfico, asoma un barrio al que no le falta nada.

Si bien él y su mujer figuran como empleados del Gobierno de Chaco, con recibos en blanco, sus ingresos lejos están de coincidir con el nivel de vida que ostentan.

Aquel peón de albañil de fines de la década de 1990 que a mediados de 2000 emergió como un líder piquetero, hace tiempo que no duda en mostrar su poder económico.

Junto a Marcela y su hijo César que habitan una vivienda de dos plantas emplazada en calle Santa María de Oro al 1400´, en un sector residencial de clase media ubicado a varias cuadras de distancia del barrio que lleva el nombre del líder piquetero.

Desde la calle, es difícil dimensionar el interior de la vivienda de los Sena. Todo está perfectamente tapado. Un afiche promocionando su ahora fallida candidatura a diputado provincial todavía continúa pegado en la chapa ciega de uno de los tres portones.

Los vecinos no quieren hablar de él en voz alta. Sólo se limitan a decir que nunca tuvieron problemas, que no se daban con ellos y que siempre les llamó la atención los vehículos de alta gama que llegaban hasta la puerta.

Si bien hoy están presos, el temor subsiste. El estrecho vínculo de los Sena con el gobernador Capitanich genera que todo se vuelva más dudoso aún. Si bien por estas horas ha intentado mostrarse distante de toda la situación, lo concreto es que el líder político fue padrino de la boda de Emerenciano y Marcela, en 2014, y ha visitado en incontables ocasiones la obra del movimiento piquetero. Una organización que en varios aspectos pasó a convertirse casi como un apéndice del oficialismo.

Para las PASO provinciales que se celebrarán este domingo, Emerenciano figuraba como candidato a diputado provincial bajo un partido propio, Socialistas Unidos, pero que sumaba al PJ a través del llamado Frente Chaqueño. Su esposa iba como candidata a intendenta y una colaboradora estrecha, Fabiana González (hoy detenida junto a ellos por el caso Cecilia) se había anotado para concejal. Para diputado también estaba en la lista de Emerenciano José Obregón, pareja de González, que es otro de los detenidos.

Las candidaturas fueron suspendidas tras las capturas ordenadas por la Justicia ante un pedido del propio Frente Chaqueño, que contrarreloj intenta despegarse ahora del "clan Sena".

El campo donde se emplaza el emprendimiento rural "Emerenciano", ubicado en la zona de Campo Rossi, a unos 20 kilómetros de Resistencia, primero fue ocupado por el movimiento, luego expropiado por el gobierno y finalmente cedido a los piqueteros. Allí, funciona la chanchería que hoy tantas sombras genera sobre el destino de Cecilia.

El viernes pasado, cuando se allanó la vivienda de los Sena, además de una sierra y manchas de sangre, los policías secuestraron dos camionetas y casi 6.000.000 de pesos en efectivo. Como los agentes no estaban preparados para resguardar semejante suma, fue necesario que la Justicia llamara a un camión de caudales.

Ahora, la Justicia Federal abrió una investigación sobre el origen de ese dinero. El poder de los Sena, sus vínculos con la política, comienzan a quedar al desnudo. Y, sobre todo, la ruta de los planes sociales.

"Esto es un femicidio, pero tiene otras connotaciones. Ella tiene que haber visto algo que no le convenía a la familia que saliera a la luz; lamentablemente ella se llevó el secreto. Emerenciano es el 'mejor piquetero' que tenemos. Acá se hablan muchas cosas, pero no sabemos si esto se va a esclarecer del todo o no. Lo que pasa en el Chaco ya es bastante feo, esta gente tiene muchos privilegios y lamentablemente lo pagó Cecilia".

De esta manera, ayer una mujer resumía el sentimiento sentimiento de buena parte de la población mientras contemplaba en la plaza principal de la ciudad, la 25 de Mayo, las velas derretidas junto a los carteles que reclamaban por Justicia.