Batallón de Amor, un movimiento solidario para ayudar a los más necesitados

El Batallón de Amor, un movimiento solidario en Córdoba, busca ayudar a adultos mayores que venden en las calles y están en situación de calle. Anahí Cejas, una de las organizadoras, explicó a Cadena 3 que el objetivo es "juntar un grupo de personas que entre todos vayamos y les compremos lo que venden". Esto permite que puedan regresar a sus hogares más temprano, evitando largas jornadas de trabajo.

La iniciativa, que tiene sus orígenes en Venezuela, fue adaptada a Córdoba por Anahí y su compañera Pamela. "Vimos que era algo que se necesitaba", señaló Anahí, quien destaca que el grupo ha crecido significativamente, alcanzando más de 320 miembros en WhatsApp y más de 2.000 seguidores en redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una de las historias más conmovedoras es la de Pedro, un hombre que vende encendedores y que se encontraba en situación de calle. Anahí relata que llegaron a él a través de las personas que participan en el Batallón. "Nos encargamos de buscar a personas que estén en esta situación y que necesiten ayuda", comenta.

El Batallón no solo compra lo que venden estas personas, sino que también les brinda ropa y otros recursos. En el caso de Pedro, se organizó una colecta que recaudó 458 mil pesos, dinero que se destina a mejorar su situación. Además, se logró que la municipalidad le proporcionara un lugar donde dormir, ya que había sufrido robos en la calle.

Anahí expresa su satisfacción al concretar estas acciones, afirmando: "Ver que le podemos cambiar el día a una persona me llena el alma". A pesar de no estar en la mejor situación personal, ella se dedica a ayudar a los demás, destacando que "hacer esto me llena un montón".

Para quienes deseen colaborar con el Batallón de Amor, Anahí invita a contactarse a través de su cuenta de Instagram o su número de celular: 3517-020710. La iniciativa continúa creciendo y buscando más personas dispuestas a hacer el bien.

Entrevista de Viva la Radio