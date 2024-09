Balance "positivo" de la gira de AmCham por EE.UU. con 25 empresarios cordobeses

En Washington, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se llevó a cabo la última actividad de una gira de 25 empresarios cordobeses organizada por la Cámara Argentina y Norteamericana de Comercio (AMCHAM). La misma contó con la presencia de Cadena 3.

La gira incluyó una etapa en Houston, centrada en las oportunidades en el sector energético, y concluyó en la capital estadounidense, donde se firmó un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de la provincia de Córdoba, Bancor.

Gustavo Campos, presidente de AMCHAM Córdoba, destacó que la gira fue "muy positiva" al permitir un balance sobre las potencialidades de Argentina en el sector energético, especialmente en relación a Vaca Muerta y los minerales críticos. "Nos abrió un poco la perspectiva de un posible cambio de gobierno o no y cómo está Argentina posicionado ante Estados Unidos y ante el mundo", afirmó a Cadena 3.

Gustavo Campos, presidente de AmCham Córdoba en Estados Unidos.

Por su parte, el ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, enfatizó las oportunidades que se presentaron en Houston, no solo para empresas del sector energético convencional, sino también en la transición hacia energías renovables. "Washington tiene que ver más con una cuestión estratégica, una cuestión de la vinculación de Argentina con la región, la vinculación del argentino con el mundo", explicó Acosta.

El director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo, quien cubrió la gira desde Washington y Houston, analizó el contexto político y económico que enfrenta Argentina. "Estados Unidos tiene otros problemas muy importantes, empezando por China, para resolver en materia internacional", advirtió, subrayando que la relación entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump es distante en comparación con la que existía entre Trump y Mauricio Macri.

Además, destacó la importancia de Vaca Muerta en el contexto de la transición energética global. "La explotación del shale gas y del shale petróleo a través del fracking, le da una oportunidad a la Argentina", sostuvo y alertó sobre el tiempo que tiene el país para "aprovechar esa oportunidad en el mundo, porque estamos ya en medio de lo que se conoce como transición energética".

Finalmente, Suppo reflexionó sobre la experiencia de estar en Washington, donde la agenda fue "muy intensa". "Para contar las cosas hay que estar en el lugar de los hechos", concluyó, resaltando la importancia de hablar directamente con quienes toman decisiones en Estados Unidos.

Así fue el programa de AmCham, delegación Córdoba

Lunes 9 de septiembre (Houston)

- 15.30 (hora de EE.UU.): Reunión con el alcalde John Whitmire y equipo de Comercio Internacional de la Alcaldía de Houston.

Christopher Olson, Trade and International Affairs of the Houston City Hall.

Temario: energía y transición energética.

Martes 10 de septiembre (Houston)

- 12.00: Almuerzo y visita a TotalEnergies.

Iniciativas Mundiales. Foco en América.

Actividades en Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Apuesta en energías renovables.

- 15.30: Visita a Baker Hughes/Halliburton Technology Center/North Belt Campus (TBC).

Jueves 12 de septiembre (Washington DC)

- 10.30: Visita a The Office of Governor Wes Moore (Gobernador de Maryland) (TBC).

Viernes 13 de septiembre (Washington DC)

- 11.30: Departamento de Comercio (TBC)

Alejandra Castillo, subsecretaria de Comercio en EDA (Economic Development Administration).

Tema: Tech Hubs. Biotecnología.

Cadena 3 formó parte de la delegación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), un grupo de más de 25 empresarios cordobeses y del centro del país, que fueron acompañados por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

