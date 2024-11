Afirman desde Tamse que el colectivo que chocó en Chacabuco tenía la ITV al día

Un colectivo vacío chocó a dos mujeres y terminó sobre la vereda frente a un local comercial este jueves al mediodía en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

La unidad de la línea 23 de la exErsa, operada por la empresa Tamse, venía por bulevar Chacabuco en la intersección con Bv. Illia y se subió a la vereda, impactó a las peatones -que están fuera de peligro- y contra un semáforo y un poste, para terminar frente a un kiosco.

El presidente de Tamse, Eduardo Ramírez, habló con Cadena 3 y explicó que el conductor del colectivo de la exErsa detuvo la unidad en un costado de la calle.

Según el protocolo interno de la empresa, los pasajeros previamente descendieron para cambiar de colectivo porque el conductor observó problemas en la unidad. Sin embargo, el vehículo comienza a avanzar solo.

Así retiraron el colectivo que avanzaba, vacío, y atropelló a dos mujeres en pleno centro de Córdoba pic.twitter.com/U07NNn9Qpv — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) November 28, 2024

"Entendemos que puede haber existido, en conjunto con los pulmones de aire, algún tipo de falla humana", señaló Ramírez. La investigación se encuentra en curso y se espera el análisis de las cámaras de seguridad.

Consultado sobre si hubo un problema de frenos, el presidente de Tamse aclaró: "No, no hubo un problema de frenos. La unidad tiene la ITV al día y se le realizó un mantenimiento reciente".

Ramírez detalló a Cadena 3 que los "pulmones de aire" son compresores que cargan el aire de los frenos, y que, tras estar estacionado, pueden recargarse. Pero si el freno de mano no está activado, el colectivo puede avanzar sin control.

El representante de Tamse mencionó que se están revisando las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos. "Esto está judicializado y la Policía de Córdoba tiene acceso a las grabaciones", subrayó.

Ramírez indicó que, si el chofer hubiera activado el freno de mano, el colectivo no se habría movido. "Estamos trabajando con nuestros mecánicos para determinar si hubo una falta humana o una cuestión técnica".

"Si el conductor no apagó el motor y no puso el freno de mano, podría haber contribuido al incidente. No nos explicamos cómo el colectivo avanzó por sí solo hasta chocar con un negocio", dijo Ramírez a Cadena 3. A pesar de la situación, indicó que el protocolo de seguridad se cumplió, ya que el colectivo se detuvo y los pasajeros pudieron descender sin problemas.

"Estamos tranquilos porque tenemos las cámaras que demostrarán lo que ocurrió", concluyó el titular de Tamse.

Por otra parte, el vocero de UTA Córdoba, Adrián Lentini, comentó a Cadena 3 que el colectivo registraba problemas y dijo que el conductor, al notar la falla, contactó a Tamse para pedir autorización para transferir a los pasajeros a otra unidad, en línea con lo señalado anteriormente por Ramírez.

"El compañero asegura que puso el freno de mano, pero hay que esperar las pericias para ver por qué el coche continuó su marcha. Se prendió una chicharra, según explicó el chofer, que advertía la falta de carga en los frenos de aire", añadió el vocero de UTA.

En cuanto a la propiedad del colectivo involucrado, Lentini dijo que estos coches son alquilados por Tamse a Ersa desde el 1 de marzo, tras el traspaso de personal. Esto implica que la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad de las unidades recae en la empresa.

El portavoz también expresó su preocupación por el estado de algunas unidades, indicando que "nosotros venimos denunciando el estado de los colectivos con preocupación porque no se les estaba haciendo el mantenimiento que corresponde", contradiciendo así lo dicho por el presidente de Tamse, quien aseguró que el colectivo siniestrado tenía la ITV al día y los controles correspondientes.

Informe de Gonzalo Carrasquera.