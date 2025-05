A diez días del show de Lali, fanáticos ya acampan a pesar del frío

Lali, que viene de hacer dos presentaciones a estadio lleno en el José Amalfitani se presentará el 7 de junio en la Plaza de la Música.

A 10 diez días de su esperado show, un grupo de fanáticos ya acampan en las afueras de la Plaza de la Música.

"Somos como 30, pero en esta carpa no entran 30", comentó a Cadena 3 uno de los acampantes. A medida que pasan las horas, se organizan para cumplir con sus responsabilidades laborales y académicas. "Yo llegué hace un ratito, me voy a casa a buscar comida y me baño. Después vengo a pasar la noche aquí y al otro día me voy directo al trabajo", explicó otro de los jóvenes.

Entre risas y anécdotas, los acampantes aseguran que la espera vale la pena. "Estamos con un montón de tiempo, falta un montón, pero quiero estar aquí en primera línea para entrar rápido con un hermano", dijo una de las chicas.

El costo de la entrada se sitúa en 80.200 pesos, y los jóvenes consideran que la experiencia de acampar es un sacrificio que vale la pena. "Lo hacemos por el fanatismo, es una locura", agregó otro de los presentes.

La mayoría de los acampantes tiene entre 18 y 23 años. A pesar del frío, se muestran entusiasmados y decididos a vivir la experiencia al máximo.