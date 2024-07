Rosario: supermercadistas ven "algún tipo de repunte" los primeros días de julio

En los primeros días de julio, las ventas supermercados en la ciudad de Rosario mostraron una leve mejoría con respecto al mes anterior, tal cual lo expresaron desde la Cámara de Supermercadistas al móvil de Cadena 3 Rosario.

Sergio Casinerio, titular de uno de los supermercados locales y miembro de la cámara de supermercados del área, compartió su análisis sobre esta situación. "Ha habido una desaceleración en la baja, algún tipo de repunte que puede estar en el orden del 2 al 5 por ciento", indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El empresario señaló que esta mejora puede deberse a dos situaciones principales: el pago del aguinaldo y un cambio en los hábitos alimenticios debido a la crisis económica.

"Fruto de la crisis, el hecho de que se esté controlando más la salida afuera a comer y obviamente cuando no se come afuera se come en la casa y si se come en la casa se compra en comercio", explicó.

Aunque algunos productos alimenticios han experimentado aumentos significativos -como es el caso del sector lácteo con incrementos entre el 6% y 7%- otros productos han mantenido sus precios constantes durante todo el mes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Casinerio citó como ejemplos los cortes de cerdo incluidos en los acuerdos de precios del Acuerdo Santa Fe o algunas marcas específicas de fideos. También destacó un cambio notable en las preferencias del consumidor: "El cliente ha cambiado los hábitos y ha cambiado la forma de consumo. Si cambió por algún producto que por precio le parecía que era más conveniente y lo adoptó, difícilmente vuelva al producto anterior".

Finalmente, el supermercadista expresó su esperanza en que esta tendencia positiva se mantenga para poder cerrar un buen año 2024.

Informe de Agostina Meneghetti.