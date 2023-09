Robaron sus pertenencias al influencier de historia rosarina Kevin Dolce

En el vasto mundo de las redes sociales, existen iniciativas que destacan por su capacidad para acercarnos a la historia y la cultura de nuestra ciudad.

"Rosario por conocer" es una de esas cuentas en Instagram que, bajo la dirección de Kevin Dolce, se ha convertido en una fuente invaluable de conocimiento y entretenimiento para los amantes de la historia local. Sin embargo, reciente hecho de inseguridad pone en peligro la continuidad de este proyecto.

Kevin fue víctima de un asalto en pleno trabajo. Mientras documentaba la ciudad en una de sus salidas, un ladrón se apoderó de su celular, su herramienta esencial de trabajo. El incidente ocurrió en la esquina de Corrientes y Mendoza a las 10:15 de la mañana de este jueves, como relató Kevin entrevistado en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

“No me hizo nada, fue un arrebato de un segundo, si bien uno por cuestiones de reflejo trata de retener el celular, obvio me agarró totalmente distraído en ese segundo y no llegué a ser más fuerza que él y se lo terminó llevando. Y siguió rápido”, contó.

Y amplió: “Ahora, tengo que juntar el dinero para para volvérmelo a comprar porque lo utilizo para trabajar al teléfono y necesito, por consiguiente, algo que tenga determinadas especificaciones técnicas que me cubran las necesidades que tengo a la hora de emprender lo que hago, así que, obviamente, estamos hablando de equipos muy costosos. El que me robó justamente era una gran inversión que había podido hacer hace un poco más de un año atrás, pero bueno, es volver a empezar, no hay otra”.

La cuenta "Rosario por conocer" es conocida por su contenido educativo y entretenido sobre la historia de la ciudad, ofrece "perlitas" de Rosario que iluminan aspectos desconocidos o poco explorados de la ciudad.