Problemas para tramitar online en el PAMI: "No tenemos algo serio para decir".

El sistema informático del PAMI colapsó en todo el país, afectando drásticamente la capacidad de realizar trámites en línea y acceder a servicios para los beneficiarios.

Las primeras versiones señalaban un posible hackeo. Héctor Zulli, delegado general de PAMI de la zona norte en Rosario, brindó detalles a Cadena 3 Rosario sobre cómo afectó la situación a la atención diaria de los pacientes.

“Llegamos a las siete de la mañana y no tuvimos sistema, pero no es solamente una computadora o un sistema nuestro interno, sino que un sistema a nivel nacional, que no tenemos en todo el PAMI”, relató.

Y agregó: “Le tenemos que decir a los abuelos que se vuelvan, porque no podemos ingresar nada, lo raro, y que a veces se corta un sistema, un paciente, pero estamos totalmente a ciegas en lo que es sistema”.

Sobre la situación de los pacientes que asisten de igual forma o por no haberse enterado, Zulli precisó: “Tampoco sabemos dónde lo tenemos que llevar, o cuál es el prestador que el paciente tiene. Ahora de Buenos Aires no tuvimos respuesta, tenemos que seguir estando, darles información y mirar los papeles, ver de qué manera podemos solucionar en lo que es papelerío y le decimos que venga otro día. No tenemos algo serio para decir”.