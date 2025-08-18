Mujer incrustó auto contra un árbol en Tucumán y San Martín: "No pudo frenar"

Una mujer de aproximadamente 70 años sufrió un accidente automovilístico en la calle Tucumán, casi San Martín, cuando su vehículo, un Toyota Etios, se desplazó sin control tras una falla mecánica.

El incidente ocurrió mientras la mujer intentaba salir de un lugar de estacionamiento en 45 grados.

Según los informes, la mujer se subió a su auto y, al intentar ponerlo en marcha, la caja automática se enganchó en la posición de avance. "No pudo frenarlo de ninguna manera", explicó un testigo del suceso al móvil de Cadena 3 Rosario.

El vehículo subió a la vereda, chocó contra una pared de un edificio y continuó su trayecto hasta impactar contra un árbol, deteniéndose así su avance.

La mujer fue atendida por el sistema de emergencias Sies, y aunque presentaba un pequeño corte en la cara por el impacto con el volante, logró bajar del vehículo por sus propios medios.

"Estaba muy asustada", detalló un portavoz de los servicios de emergencia. Afortunadamente, no había peatones ni ciclistas en la vereda en el momento del accidente, lo que evitó una tragedia mayor.

Informe de Agostina Meneghetti.