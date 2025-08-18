En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio Rosario Notas

Mujer incrustó auto contra un árbol en Tucumán y San Martín: "No pudo frenar"

Una falla mecánica derivó en este siniestro vial que pudo ser más grave por la zona, muy cerca de la costanera y en bajada. Debió ser atendida por heridas leves, dijeron a Cadena 3 Rosario.     

18/08/2025 | 19:02Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Rosario: auto terminó incrustado contra un árbol en Tucumán y San Martín.

  1. Audio. Rosario: mujer estampó su auto contra un árbol en Tucumán y San Martín.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

Una mujer de aproximadamente 70 años sufrió un accidente automovilístico en la calle Tucumán, casi San Martín, cuando su vehículo, un Toyota Etios, se desplazó sin control tras una falla mecánica.

El incidente ocurrió mientras la mujer intentaba salir de un lugar de estacionamiento en 45 grados.

Según los informes, la mujer se subió a su auto y, al intentar ponerlo en marcha, la caja automática se enganchó en la posición de avance. "No pudo frenarlo de ninguna manera", explicó un testigo del suceso al móvil de Cadena 3 Rosario.

El vehículo subió a la vereda, chocó contra una pared de un edificio y continuó su trayecto hasta impactar contra un árbol, deteniéndose así su avance.

La mujer fue atendida por el sistema de emergencias Sies, y aunque presentaba un pequeño corte en la cara por el impacto con el volante, logró bajar del vehículo por sus propios medios.

"Estaba muy asustada", detalló un portavoz de los servicios de emergencia. Afortunadamente, no había peatones ni ciclistas en la vereda en el momento del accidente, lo que evitó una tragedia mayor.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho