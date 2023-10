Médicos piden "honorarios dignos": denuncian deudas de obras sociales y prepagas.

En una manifestación que tuvo lugar el jueves al mediodía frente a la sede de la Asociación Médica de Rosario, en la intersección de las calles Tucumán y España, un grupo de médicos hizo oír su voz con un contundente reclamo por lo que consideran "honorarios dignos" y la deuda acumulada por parte de obras sociales y prepagas que asciende hasta los 90 días de atraso en el pago.

Las declaraciones de los profesionales médicos, autoconvocados en esta lucha, ofrecen un vistazo inquietante a la situación actual del sistema sanitario, golpeado por sucesivas crisis económicas y la actual incertidumbre cambiaria.

Alejandra Aguarón, médica psiquiatra, expresó su preocupación en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario: "Son primero una cuestión de honorarios dignos, otra es que queremos dirigirnos directamente con pacientes. A la gente que ve la televisión y escucha la radio queremos explicar nuestro reclamo".

También proporcionó cifras que ilustran la naturaleza de las quejas: "En números, el arancel ético mínimo que un paciente debería pagar son 7,400 pesos por consulta. En mi caso, en septiembre cobré 1,850 pesos por una consulta de junio, lo hicieron 90 días después. Después de tres meses, es un papel que no sirve para nada, una burla".

El reclamo de los médicos se centra en las deudas acumuladas por parte de obras sociales y prepagas, que están afectando significativamente sus ingresos y su capacidad para brindar atención médica de calidad. Aguarón señaló: "Estamos exigiendo a las obras sociales y prepagas que se hagan cargo de lo que les corresponde. No podemos resignar más pacientes tampoco. El afiliado no puede resignar más".

Además, la profesional de la psiquiatría denunció “tácticas” utilizadas por algunas instituciones de salud para desalentar a los pacientes de buscar atención médica con estos profesionales: "Están habilitando canales para denunciarnos, se han unido Iapos, Caja Forense, Swiss Medical, están haciendo publicaciones que cuestan millones de pesos para que la gente nos denuncie. Es como un manotazo de ahogado".

"Consecuencia de esto, es un atraso de tres meses que es de siempre. Pero ahora, con la inflación, es imposible. Se nos están burlando en la cara. Le hacen ver a la gente algo que no es real. Los pacientes quieren ser bien atendidos y nosotros queremos atender bien y en buenas condiciones", añadió.

La entrevistada también compartió una experiencia personal que ejemplifica el alcance del problema: "Soy afiliada de Ospac, el arte de curar. Me atrasé tres meses y me cortaron la cobertura. Si hago una interconsulta, me la pagan a los tres meses. Para que la gente entienda en números cuál es el reclamo".

Y concluyó: "No hay respuesta. Queremos hablar por nosotros y que la gente sepa esto, no se crean el cuentito de que somos el enemigo. La ley Rubeo trata como criminales a médicos que quieren cobrar un plus. Toda una cuestión que nos limita totalmente. No deberíamos cobrar plus, pero, ¿cómo hacemos si las obras sociales no responden? De eso no se puede hablar mucho debido a esta ley".

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.