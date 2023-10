Cambios en la Ley de Alquileres: "Es una acción electoral y no una solución"

Luego de casi 17 horas de sesión en la Cámara de Diputados, pasadas las 5 de la mañana, el oficialismo logró imponer en la votación su propia versión de la reforma a la Ley de Alquileres , la cual convirtió en ley al aceptar la iniciativa venida en revisión del Senado.

La iniciativa, que mantiene los tres años de duración de los contratos, pero achica a seis meses (actualmente el ajuste es anual) el intervalo mínimo para actualizar el precio del alquiler, cosechó 128 votos a favor, 114 en contra y ninguna abstención.

Desde el Colegio de Corredores de Rosario en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Diego Ferreira, se mostró crítico del contexto elegido para el tratamiento del proyecto, así como de su contenido, en relación a la naturaleza y actualidad del mercado.

Sin responsabilidad. “Que esto haya salido en este contexto para un comunicado de una condición eleccionaria, dentro de un paquete de medidas, esto es una más. No se ha tratado con la responsabilidad que se amerita algo tan importante como el acceso a la vivienda a través del alquiler, con el actual índice de precios con la escasez de oferta que hay en la actualidad”.

Bosque tapado. “No estuvieron a la altura con la problemática y se tomó como una acción electoral y no una solución definitiva de fondo. Este tipo de medidas muchas veces terminan siendo soluciones a lo que pasa en Buenos Aires y no es la lógica del que pasa en el país. Como colegio profesional estábamos de acuerdo que los alquileres pactados en dólares a la realidad de Rosario no aplican más allá de algún inmueble premium”.

Plazos. “Desde el vamos son medidas que aplicadas en lo especifico o puntual, lo concreto que es Rosario, el impacto va a ser nulo. Si vemos el tema de la ley, los tres años va a ser lo mismo: para vivienda es una solución ahora departamentos chicos donde hay rotación, seguimos atados a un contrato donde debería existir la flexibilidad de situaciones especiales, de dos años, por ejemplo”.

Actualización. “En relación al cambio del índice, la incertidumbre es generalizada, va a depender mucho del cambio de autoridades, plan económico a futuro y el poder adquisitivo del asalariado. Es muy difícil tomar una previsión hasta tanto no conocer el futuro económico del país”.

Entrevista de Lucas Correa.