Matías Bottoni habló con Cadena 3: "Nunca perdí la fe tras el accidente"

El joven nadador rosarino Matías Bottoni rompió el silencio por primera vez desde el grave accidente que sufrió a principios de mayo durante el Torneo Argentino de Mayores, en Buenos Aires. En exclusivo con Cadena 3 Rosario, el deportista de 17 años relató con lucidez y fortaleza los detalles de aquel momento, su estado actual y cómo atraviesa el proceso de rehabilitación tras una lesión medular que le cambió la vida.

“Yo estaba practicando una partida en el carril cero, que es el reglamentario. Cuando largo, un chico se cruza por donde no debía, y justo caigo con mi cabeza en su zona lumbar. Desde ese momento quedé en el agua sin poder mover nada, ni sentir de abajo del cuello”, contó Matías con claridad, recordando cada instante del impacto que le fracturó la quinta vértebra cervical.

El joven fue internado de urgencia en el Hospital Italiano y luego derivado al Instituto Fleni, donde continúa su tratamiento. “Nunca perdí la consciencia. Me sacan del agua y de ahí al hospital. Al principio fue mucho dolor, muy duro, pero nunca se pierde la fe”, aseguró.

Actualmente tiene movilidad en cuello y brazos, y comienza a recuperar algo de sensibilidad: “Puedo mover los brazos, un poco los dedos de la mano izquierda. La rehabilitación es muy lenta y avanza de a poquito”.

Sociedad Nadador rosarino. Matías Bottoni inicia una nueva etapa de recuperación: "Confío en su fuerza" El joven permaneció internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras sufrir un gravísimo golpe en competencia. Tal cual dijo su papá a Cadena 3 Rosario, un nuevo comienzo en el instituto Fleni.

Desde el Instituto Fleni, Matías enfrenta con paciencia un proceso largo y exigente. “Se espera ver qué avances puedo lograr. Por ahora no voy a pasar a otro instituto. Volver a Rosario no es la idea hasta que esto termine”, explicó. Aunque los médicos estiman un plazo mínimo de seis meses, él sabe que el tiempo es incierto: “Puede ser menos o más. Mi idea es recuperarme al 100%, pero no se sabe hasta dónde voy a llegar”.

El joven también destacó el rol fundamental de su familia, su novia y sus amigos: “Mi mamá está siempre conmigo, mi novia también. Mi papá se queda en la semana y viaja los fines de semana. No podría estar pasando esto solo. Recibo visitas y muchos mensajes de apoyo que me ayudan muchísimo”. En la ciudad, su club y conocidos organizaron campañas de apoyo, como la de las mil grullas, símbolo de fuerza y esperanza.

FOTO: El joven se recupera en el Instituto Fleni.

Sobre lo que viene, Matías se mantiene realista pero esperanzado. “Es un proceso largo, lento, hay que tener mucha paciencia. Todo lo que sea positivo ayuda. Les pido que sigan rezando, que sigan haciendo lo que hacen, porque aunque parezca pequeño, todo suma”, concluyó.



Entrevista de Milagros Cañete.