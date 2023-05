Maslatón: "No va a haber ninguna catástrofe de manera inmediata en Argentina"

El abogado y especialista en análisis del mercado financiero, Carlos Maslatón, afirmó este miércoles que la única manera de que se dé una dolarización en el país es a partir de “una quiebra bancaria tipo 2001 o peor, o licuación hiperinflacionaria mucho peor que la de 1989”, pero que “no se va a dar lo uno ni lo otro”.

“En Argentina, no va a haber ninguna catástrofe de manera inmediata”, agregó el dirigente liberal, quien supo acompañar al diputado Javier Milei en la campaña para las elecciones legislativas de 2021, en diálogo con Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

La plataforma de Milei. “Parece que lo hubiera escrito un enemigo, más piantavotos que eso es imposible. Esas son las cosas que se hacen sin pensar en la posibilidad de realizarlas. En la política práctica, no en academia ni en filosofía, tenés que poner más o menos lo que podés hacer”.

Profundización. “Donde yo hubiera puesto el foco: liberación de las principales variables económicas, las leyes de fondo las puedo mencionar, pero lo otro lo hace el Ejecutivo. Lo del aborto ya está resuelto, yo soy pro vida, no me gusta el aborto, pero a las personas que abortan tampoco les gusta. No tuvieron más remedio. Lo aprendí hace muchos años, es un tema de las mujeres, no te metas; así hay un montón de cosas más”.

Desconocimiento. “(Milei) No conoce cómo es la política. No me refiero a los aspectos negativos (transa, corrupción, cosas ilegales), sino cómo se maneja la parte legal del Estado, por eso dice las cosas que dice. Vamos a suponer que gane las elecciones, va a decir que va por algo más razonable. Ha ocurrido siempre eso, izquierda o derecha, vienen con un programa revolucionario y después ves que podés hacer, pero no porque la mayoría se opone, sino porque lo que propusiste está mal”.

¿Optimista? “Mi tema son los ciclos económicos. Cuando tiro frases optimistas no es por estados de ánimo, si esta conversión la hubiéramos tenido a inicios de 2018, hubieran escuchado algo catastrófico. Pero ahora es positivo. Es muy importante, la media cree que va a venir un desastre y, generalmente, la mayoría es la equivocada y la minoría la que está en lo correcto”.

Relación con Massa. “Le dije cuándo asumió que le iba a ir bien en la gestión, una recuperación económica importante, tiene buen manejo político y económico internacional. Ahora, hay dos problemas y si los querés abordar es ahora: uno es el tipo de cambio, de una vez hay que terminar con que el gobierno fija el precio de su moneda contra el dólar, se unifica dejándolo libre. El otro problema es la política monetaria con Leliqs, Lebacs, hay que cortarlo”.

Miedo y parálisis política. “El país está mejor, pero estos dos puntos son flojos y nadie lo quiere arreglar. Quiero creer que después del 10 de diciembre… Esta incertidumbre, en este punto va a seguir, si no siguiese sería mejor, pero todo el mundo tiene miedo y no va a tomar una decisión”.