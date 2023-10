La fascinante odisea de "Pipoca Clown", exfutbolista que enamora con malabares.

Gonzalo Del Cerchio, conocido hoy como Pipoca Clown, ha tejido una travesía que va más allá de las canchas de fútbol. De jugar en primera a recorrer el mundo como un clown itinerante, su historia es un fascinante viaje de autodescubrimiento y pasión desenfrenada.

Con una vida que envidiaría cualquiera, Del Cerchio era un jugador profesional de fútbol y kinesiólogo exitoso, dueño de su propia clínica y con una vida estable junto a su pareja. Sin embargo, una chispa encendió la llama que latía en su interior desde los 16 años, cuando comenzó a viajar debido a su carrera deportiva. La decisión de abandonar todo y embarcarse en una vida nómada se concretó, y así nació Pipoca Clown, un artista de las artes circenses, el clown y el teatro, tal cual lo relató a Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Desde que tomó esa decisión, su Pipoca Show a más de 25 países en todos los continentes. A sus 36 años, este rosarino ha perfeccionado sus habilidades en el arte de hacer reír y maravillar con malabares, convirtiéndose en una presencia querida en diferentes rincones del planeta.

Trotamundos. "Después del Mundial de Rusia comencé a viajar a dedo por la zona. En Rusia o Bielorrusia no hablaban inglés. Hoy vuelvo con 5 idiomaas. Saliendo de Polonia me quede sin guita de verdad y me quede trabajando en Alemania por un tiempo. Cuando uno se abre a la aventura, encuentra mucha solidaridad".

Experiencias. "Trabajé mucho en la calle y todavía hago esas cosas. Se puede laburar en la calle, pero hay que darse cuenta que es durísima. Me pasó de todo. Yo jugué en Italia al futbol y el equipo me ayudó para hacerme la nacionalidad, pero eso no significa que la policía te trate mejor en la calle".

Prioridades. "En un momento de mi vida, me replanteé todo y decidí priorizar mis sueños. Viajando me encontré con mi pareja y nunca estamos más 3 meses en un mismo lugar".

La valija del viajero. "Con una valijita tiramos años, hay que ser muy selectivo. Para volver a Argentina traje 2 valijas y una son cosas de mi show".

Nacionalidad. "No me importa donde nazca mi hija, mi mujer es francesa y yo le dije que quería que mi hija sea campeona del mundo. Nos gustó el hecho de tener a la familia cerca. Entre nosotros usamos 3 idiomas, depende donde estamos".

Redescubrimiento. "Recién es la primera vez que estoy haciendo mi show en castellano. Ahora estamos en mi casa en Funes. No sabemos por cuánto tiempo puede ser".