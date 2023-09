La historia de "Monti": de víctima de bullying a héroe e influencer solidario.

Fernando Montero, conocido como "Monti", no solo es un médico automovilista apasionado, sino también un ejemplo viviente de superación y solidaridad.

Monti no solo comparte sus experiencias a través de las redes sociales, sino que también está impulsando un documental solidario sobre drift, que abarcará desde Japón hasta Uruguay, y cuya escena final será un gran evento en Córdoba en diciembre próximo.

Entrevistado por Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, compartió detalles íntimos de su vida, desde ser víctima de bullying en la infancia hasta convertirse en el salvador de quien una vez le hizo daño.

Su video, donde cuenta su experiencia, tuvo un impacto significativo, alcanzando más de 700 mil reproducciones y generando una ola de historias similares por parte de quienes también sufrieron abusos.

Ambigüedad. “Las redes pueden usarse como una herramienta solidaria, muchas veces se muestran vidas perfectas, si se muestran solo los logros confunde porque se pone eso como escala a seguir, la vara muy alta. Ahora me rompí el ligamento en Bariloche, te podés romper y te lo podés tomar bien. Todo pasa por algo, es dar un mensaje positivo y estamos tratando de inculcar principios, es lo que nos gusta”.

Historia de bullying y encuentro posterior. “Nunca me imaginé que iba a estar (se lo cruzó en una boda). Cuando entró me quedé mal e incluso le dije a mi señora ‘este loco me arruino la niñez’. Me llegó a decir que mi madre tenía un cáncer y se iba a morir antes de fin de año. Que se había enterado por una amiga y no le podía contar a nadie. De niño todos los días pensaba eso y lloré hasta que en un momento empecé con los tics nerviosos y ahí se me desarrollo Tourette. Ahí me di cuenta lo que era la mentira y me clavaron una estaca que no me pude sacar más”.

Recuerdo. “Le deseé la muerte toda mi niñez, tenía ganas de ir al recreo y encerrarme en el baño. Fue una tortura que de chico y sin herramientas, le deseas la muerte a la persona. Pero siempre digo que el amor y el odio se procesan en el mismo lugar del cerebro”.

Oportunidad. En la boda en la que se encontraron, su agresor sufrió una sobredosis. “Dije no puedo atender a esta persona, pero recomendé esperar médicos para que lo entuben ya que no tenía material para eso. Cuando llegan, uno de los enfermeros me reconoce. La doctora dice ‘soy pediatra y no sé qué hacer’. Y ahí lo entube. La única vez que lo había hecho era en la facultad”.

Aprendizaje. “El momento donde aprendí a entubar me acordé que él me había ahorcado la única vez que me rebelé con él, me quise defender, me ahorcó, me desmayé y sentí la asfixia. Y aprendí a entubar por el en la facultad, porque me acorde en ese momento”.

Actitud. “No soy un héroe, cualquier médico hubiera actuado de la misma manera y no lo hubiera dejado morir. Él estaba con un consumo de droga demencial, muy fuerte, había estado muy complicado, en situación de calle. El héroe es el, porque después de las tres semanas veía que la gente moría y se da cuenta. Se propuso formar una familia y salir de esa situación. Hoy me llevo bien”.

Reacciones. “Primero me ofendí. Te salvé la vida y nunca me dijiste gracias. Estaba juntando fuerzas, muy enojado con eso. Y después me terminó pasando que me contactó para hablar y pedirme disculpas, que no se acordaba de que había sido tan así, que hubo otras víctimas. Muchas víctimas que después hablé y no habían podido sacar afuera. Era muy complicada la situación en su casa. Hay que estudiar al que lo está haciendo al bullying”.

Proyecto ambicioso. “Estamos haciendo el documental más grande de la historia del drift que empezamos en Japón, después Estados unidos y ahora Uruguay, donde lo transformamos en algo solidario. El evento más grande va a ser en Córdoba el 22 de diciembre se esperan 50 mil personas, es el final del documental”.