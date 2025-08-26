"Dormir no siempre es descansar": mitos, hábitos y verdades sobre el sueño

FOTO: El sueño y las distracciones que nos siguen hasta en la cama.

¿Es cierto que el queso provoca sueños extraños? ¿Que el pescado favorece los sueños lúcidos? ¿Y que la comida picante intensifica las experiencias entre la vigilia y el sueño? Investigaciones recientes sugieren que la alimentación influye en la calidad del sueño y en los sueños que experimentamos.

Frente a estos interrogantes, el neurólogo y docente universitario Claudio Aldaz fue contundente: “En principio, creo que no es cierto. Me parece una sarasa enorme pensar que cada tipo de alimento nos pueda generar un tipo de sueño. Nunca había escuchado semejante cosa, y llevo años en esto”.

Durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el especialista abordó, con su característico estilo directo, algunos de los mitos más populares sobre la relación entre alimentación y calidad del sueño.

Aunque desestimó rotundamente la idea de que ciertos alimentos generen sueños específicos, sí reconoció la influencia general de la alimentación en el descanso: “Puede haber algún tipo de dieta que favorezca un mejor sueño. Eso seguro. Hay gente que con una buena dieta realmente mejora su dormir”.

Aldaz explicó que uno de los errores más comunes es concentrar la comida más pesada del día por la noche, lo cual afecta la calidad del descanso: “Esa vieja frase de que hay que desayunar como un rey y cenar como un mendigo es cierta. Nosotros muchas veces llegamos a la noche pensando en qué vamos a cenar rico, y ese es el error”.

Consultado sobre el descanso real y el tiempo de sueño necesario, diferenció entre dormir y descansar: “Dormir ocho horas no garantiza nada si la calidad del sueño es mala. Una persona con apnea puede dormir toda la noche, pero se levanta hecha una porquería. Dormir y descansar no es lo mismo”.

Los márgenes del sueño

Respecto a las horas ideales de sueño, sostuvo que hay márgenes útiles para tener como referencia, aunque cada caso es distinto: “Alguna vez se dijo que hay un mínimo de cinco horas y un máximo de diez. Menos o más que eso, estamos en problemas”.

También fue claro sobre los perjuicios del trabajo nocturno y los turnos rotativos: “Aunque una persona esté habituada a trabajar de noche y duerma de día, su calidad de sueño nunca será la misma. El cuerpo humano responde al ritmo del sol. Los turnos rotativos, en particular, son catastróficos. No hay forma de adaptarse”. Y añadió: “He peleado muchas veces con empresas para que un trabajador con 25 años de rotación pase a un horario fijo, pero la respuesta casi siempre es negativa. Para la mayoría, el empleado es un número”.

Sobre el final de la charla, y frente a la consulta sobre afirmaciones como que “el queso genera sueños extraños” o que “la lactosa produce pesadillas”, Aldaz no dudó: “La verdad, no tengo ninguna referencia. Si la tienen, me la cuentan y la charlamos, pero no tengo nada serio para respaldarlo”.

En tiempos donde el estrés, los dispositivos electrónicos y los hábitos alimenticios irregulares afectan cada vez más la calidad del descanso, Aldaz recordó una premisa simple pero contundente: “El sueño reparador no se consigue así nomás. Necesitamos que las condiciones sean normales y esperables. Comer liviano, evitar el alcohol, y dormir en el horario que biológicamente estamos diseñados para hacerlo. No hay secretos mágicos”.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.