Este martes a las 15 comienza una audiencia pública en la que se tratarán modificaciones para mejorar la nocturnidad en la ciudad de Rosario. La audiencia, que despierta gran interés, contará con 80 oradores inscritos y más de 200 personas anotadas como oyentes.

Julia Irigoitia, concejala del bloque justicialista y presidenta de la comisión de Gobierno, habló en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. "Estamos discutiendo un tema que es una deuda pendiente para mí del consejo y de la municipalidad con todos los rosarinos de más de 20 años", dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La concejala explicó que el desafío es equilibrar los intereses de tres grandes actores: los vecinos que quieren descansar, las personas que salen a divertirse y aquellos que encuentran en la noche un ámbito de desarrollo económico. "Nunca van a quedar los tres actores 100% conformes", admitió.

Uno de los principales puntos en debate es el horario de cierre para establecimientos nocturnos. Según Irigoitia, este debería ser lo menos entorpecedor posible para el descanso vecinal.

Otra cuestión importante tiene que ver con lugares con oferta cultural local. Para estos establecimientos, la edila consideró necesario tener una mirada particular.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre cómo lograr una convivencia armónica entre locales gastronómicos y vecinos residentes en zonas como Pichincha, Irigoitia destacó la necesidad del involucramiento de la municipalidad en la mediación y control de acuerdos.

La concejala afirmó que, aunque el tema es urgente, no se debe tratar atolondradamente. "Me pondría como plazo este año, pero no lo haría a las apuradas", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.