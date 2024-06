Nuevo debate por la ordenanza de nocturnidad: "Rosario perdió la noche".

Este martes 18 de junio tendrá lugar la primera audiencia pública no vinculante para debatir la ordenanza de regulación de la nocturnidad de Rosario, denominada "Eventos y diversión pública". En diálogo con Una Mañana Para Todos, el empresario gastronómico Reinaldo Bacigalupo dijo que el problema de la noche es un tema de “reglas claras” y aseguró que “es ridículo que alguien no pueda disfrutar en un lugar donde hay música y ponerse a bailar”.

“Hay mucha expectativa en el rubro, Rosario perdió la noche y en eso estamos todos de acuerdo. Podemos verlo en comparativa con otras ciudades del país como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, que lograron dar una propuesta diferente y actualizada con los hábitos de consumo”, detalló Bacigalupo en Cadena 3 Rosario.

Y agregó: “Rosario se debe esa charla, está buenísimo que esté pasando, es momento. Una ciudad tan pujante y joven como es Rosario, hoy está tranquila y silbando bajito”.

“La inseguridad es el principal enemigo de la ciudad, pero hay que combatirla con más gente en la calle, disfrutando y eso se logra con reglas claras. Hoy hay una confusión de horario, qué puedo hacer, qué no, y eso es lo que hay que actualizar según los usos y consumos actuales”, afirmó el empresario.

Colisión con interés vecinal

La ordenanza está diseñada; se plantea una mayor flexibilidad para las habilitaciones a los comercios y establecimientos gastronómicos con algunas exigencias más para la insonorización. El formulario para quienes se quieran inscribir y participar de la audiencia pública sigue vigente. Todos van a tener 5 minutos para exponer sus ideas.

Guillermo, representante de vecinos de Pichincha, habló con el móvil de Cadena 3 en Rosario: “Nunca pudieron cumplir con la normativa de insonorización, de control, de habilitaciones, de horario de cierre ni hablar, el vecino hace más de 10 años que venimos sufriendo, lo único que queremos es descansar”.

Por su parte, el gastronómico Reinaldo Bacigalupo dijo: “El horario es un tema del que no hay que hablar. Cada uno mientras haga las inversiones correspondientes y no moleste al vecino, el lugar acustizado, que esté insonorizado y no salga un decibel de sonido afuera, puede cerrar a las 3, a las 4, creo que eso se regula solo”, afirmó.

“Yo creo que estamos todos de acuerdo, obviamente que el vecino tiene que poder descansar. No pasa por una cuestión de horario sino de inversión en insonorización, las ordenanzas quedaron viejas y fomentan que no haya producción ni inversión. Si la norma es clara el que la cumple puede jugar y el que no está afuera”, sentenció Bacigalupo.

Mientras tanto, en los pasillos del Concejo auguran la aprobación definitiva de la normativa para el 4 de julio.