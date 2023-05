Choferes cobraron y no habrá paro de colectivos en Rosario

AUDIO: Choferes cobran en estas horas y no habrá paro de colectivos en Rosario.

Desde de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario confirmaron este lunes por la tarde que llegaron los recursos para el cobro de haberes de abril y, por lo tanto, no habrá medida de fuerza en las próximas horas.

De esta manera, el servicio continuará prestándose con normalidad en la ciudad, luego de que, desde el gremio, a nivel local, y desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), a nivel nacional, advirtieran sobre la dilatación en los pagos, presuntamente, por falta de recursos.

Ida y vuelta. “Hoy (lunes) a la mañana decían que teníamos que esperar tres días para que llegue la plata. Después apareció”.

Deuda. “La demora del subsidio nacional era de 60 días. Lo que a nosotros nos adeudaban del salario eran entre un 20% y un 30%, en algunos casos, y 40% en otros casos. Vencía el día viernes. Pasó el fin de semana, decidimos esperar al lunes, no había novedad y por eso avisamos a la población para que si mañana no había servicio no los tomara de sorpresa”.

Historia repetida. “Siempre llega sobre el ultimo día, con susto, con sorpresa. Desde la pandemia, que todos nos acordamos lo que fue, no estamos bien”.

Incertidumbre. “Esto será mes a mes, si el ministro de Transporte no encuentra otro mecanismo para adelantar los pagos o que lleguen sobre fin de mes”.