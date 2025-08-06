Campedrinos vuelve a Rosario: "Oportunidad para conectar con nuestra gente"

FOTO: Campedrinos, de visita en Cadena 3 Rosario en la previa de su show del 15 de agosto.

Los Campedrinos, joven banda de folclore, se prepara para su esperado show en Rosario el 15 de agosto en la Sala Lavardén. De visita en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, compartieron en la previa sus experiencias y emociones en torno a la música y su carrera.

“Estamos felices porque este año hemos tenido muchos lanzamientos y momentos especiales. La música nos regala canciones y la oportunidad de compartir con otros artistas”, expresaron.

La banda, que se ha consolidado como una de las más escuchadas del nuevo folclore, se ancla orgullosa en sus raíces para poder conectar con el público a través de su música.

“La verdad que fue muy emocionante grabar con artistas que admiramos, como Los Nocheros. Crecimos escuchando sus canciones”, comentaron. Además, los artistas revelaron que, a pesar de los desafíos que enfrentan, siempre están dispuestos a salir al escenario, incluso en momentos difíciles de salud.

En relación a las declaraciones recientes de Pettinato sobre el folclore, la banda se mostró reflexiva. “Es una opinión de él. El folclore representa nuestras raíces y cultura, y es importante para nosotros”, afirmaron.

Los Campedrinos también compartieron anécdotas divertidas de su carrera, como la vez que les lanzaron celulares desde el público durante un show. “Fue muy loco recibir la primera lluvia de celulares de la carrera”, recordaron entre risas.

El show del 15 de agosto promete ser una experiencia única, combinando canciones de su nuevo disco “Bipolar” con momentos de intimidad musical. “Queremos que el público se sienta parte del espectáculo, como una especie de rockola”, indicaron.

Las entradas están disponibles a través de su página oficial y se espera un gran recibimiento en Rosario.

“Estamos emocionados de llevar nuestra música por todo el país y también a Uruguay. Cada show es una oportunidad para conectar con nuestra gente”, concluyeron, mostrando su entusiasmo por el futuro y su compromiso con el folclore argentino.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.