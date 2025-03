Bomberos y su ayuda en Bahía Blanca: "Cuando se necesita, Rosario está"

La ciudad de Bahía Blanca enfrenta una situación crítica tras las devastadoras inundaciones que afectaron al 70% de su territorio.

La solidaridad de la comunidad argentina se hace evidente a través de las donaciones que llegan desde distintas partes del país, destacándose la respuesta de los bomberos voluntarios de Rosario. Damián Chamorro, bombero voluntario de Rosario, compartió su experiencia en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario tras llegar a Bahía Blanca con un importante cargamento de ayuda.

"Una sensación rara porque es tristeza ver lo que pasa detrás de una inundación, pero por el otro lado, el reconocimiento de la gente y el agradecimiento nos hace más fuertes", expresó.

El equipo de bomberos partió en una camioneta y dos camiones con semi remolque, transportando un total de siete camiones repletos de donaciones, incluyendo ropa y artículos de limpieza.

"Fue una colecta muy importante", afirmó Chamorro, quien también describió la devastación que encontró al llegar: "El 70% de la ciudad está afectada, con viviendas destruidas y autos cruzados".

Las donaciones fueron entregadas en un centro de Cáritas Bahía Blanca, donde los voluntarios locales también colaboran en el esfuerzo de recuperación. "Siempre sorprende cuando se necesita, Rosario está presente", destacó Chamorro sobre la respuesta de su comunidad.

El panorama en Bahía Blanca es desolador, con calles y obras destruidas. Chamorro comparó la situación actual con la inundación de 2003 en Santa Fe, indicando que esta crisis podría requerir más tiempo y recursos para la recuperación. "Va a costar bastante más remontar acá", concluyó.

Los bomberos de Rosario regresan a su ciudad, aunque no descartan futuras colectas si la situación lo requiere. "Por el momento no vamos a estar haciendo, pero no quiere decir que no lo volvamos a hacer", finalizó Damián Chamorro.

