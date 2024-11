Apareció un explosivo en la comisaría 10ª: trasladan a decenas de presos

FOTO: Lanzaron explosivo contra la comisaría 10ª de Rosario: no llegó a detonar.

Un operativo de seguridad se desarrollaba esta tarde noche en la Comisaría 10ma de Rosario, donde generó alarma el lanzamiento de un objeto que podría ser explosivo. Según la información disponible, un elemento fue arrojado hacia la comisaría desde el exterior, aunque no llegó a detonar.

La brigada de antiexplosivos se encuentra en camino para determinar la naturaleza del artefacto y la policía ha establecido un cordón de seguridad que impide el acceso a transeúntes y familiares de los detenidos, quienes expresaron su preocupación y frustración.

Una de ellas comentó al móvil de Cadena 3 Rosario: “Hoy era día de visita. Están las mujeres adentro y a las 6 ya salían y ya se pasó más de la hora y no salen”. Otro familiar agregó que su abogado no pudo ingresar a la comisaría: “Me dice que hay un procedimiento en la comisaría y no puedo pasar para ningún lado”.

La situación generaba tensión entre los presentes, quienes pedían información sobre el estado de sus seres queridos. “No sabemos nada de nada”, lamentó una familiar.

Mientras tanto, la policía mantenía el área acordonada y el tránsito cortado en la zona, a la espera de que se aclare la situación. Ya en horas de la noche se confirmó el traslado de los 62 reclusos alojados allí.

Desde adentro

La funcionaria provincial Lucia Masneri dijo al móvil de Cadena 3 Rosario que “apenas iniciada la visita, a media tarde, se observa que habría caído un objeto en el patio interno cercano al penal”, el cual la policía “constató” que era “una granada FMK-2, un explosivo de guerra”.

Y confirmó: “La granada no estaba activa, no tenía tren de fuego que es el iniciador de una explosión”.

En cuanto a la procedencia del proyectil sostuvo: “Es día de visita, acá todo pudo haber ocurrido, las hipótesis son todas. Las distancias no dan para un lanzador olímpico de bala. Es decir, tiene que ser alguien que estaba dentro de la comisaría, pero ante la duda, seguimos con las investigaciones, la decisión que ha tomado el Ministerio de Justicia y Seguridad es el inmediato traslado de la totalidad de los detenidos al Servicio Penitenciario, 62 en este momento”.

"Hay gente que casi se muere ahí adentro, hay mujeres grandes. La granada existió, pero desarmada. Estábamos todos tranquilos y empezaron a gritar granada, granada, granada", relató una mujer que había ido a visitar un familiar convicto.

Y añadió: "La comisaría está abordada con rejas. Es imposible que pase una granada, eso fue un atentado desde adentro. Había como 5 mujeres desmayadas ahí adentro. Nosotros tuvimos que subir a las catreras, ¿saben lo que fue? Desesperante."

" Fue la misma policía. La granada cae al lado del pabellón donde estábamos. Nosotros 50 personas, mujeres. Ahí nomás cayó", cerró.

Informe de Agostina Meneghetti.