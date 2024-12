Vive en Australia y está viajando para llegar con lo justo al partido de mañana

Emanuel Cejas, un cordobés que trabaja como contador en un pueblo de Australia, se encuentra en camino a Córdoba para asistir al esperado partido de su equipo, Talleres ante Newell´s.

Cejas, que vive en Australia desde abril de 2022, tomó su decisión de viajar en septiembre, sin saber que el encuentro se programaría para coincidir con su llegada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Emanuel llegará a Córdoba a las 17:30, dos horas antes del comienzo del partido que podría proclamar a Talleres como campeón de la Liga Profesional.

El viaje del fanático incluye un vuelo desde Sydney a Chile y, posteriormente, de Chile a Córdoba, un recorrido que suma 14 horas de vuelo. “Vengo esperando el partido de la semana, se me está haciendo eterno, encima de avión en avión”, expresó a Cadena 3. “Saqué los pasajes en septiembre, usualmente me vuelvo una vez al año a Argentina para las fiestas, pero no sabía que la última fecha iba a ser esa”, agregó.

Al llegar a Córdoba, Cejas planea dejar sus valijas en el auto de su familia y dirigirse directamente al estadio. “Mis hermanos y mi papá me van a buscar. No voy a ver a mi mamá porque es hincha de Belgrano y no va a la cancha”, explicó. Con respecto a su entrada, Cejas mencionó que es socio de la platea Gasparini y que mantuvo su carné activo a pesar de su residencia en Australia.

"Hice una despedida con amigos chilenos y peruanos, y les conté sobre la pasión por Talleres. Ellos se sorprenden y dicen que esto es una película”, relató.