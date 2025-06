Productores del norte exigen la eliminación definitiva de las retenciones

La Asociación de Productores del Norte Argentino (APRONOR) emitió una solicitada al gobierno nacional solicitando la eliminación definitiva de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, tras el vencimiento de la baja transitoria de estos impuestos.

Los productores advierten que este gravamen, al que califican como un “sistema malévolo de cobro de impuestos”, amenaza la viabilidad económica de los cultivos en el norte del país.

Hugo Meloni, presidente de APRONOR, en diálogo con Cadena 3 explicó la crítica situación del sector: “Hemos reclamado al gobierno en varias oportunidades, y en esta en particular, pedimos la eliminación de las retenciones. En el norte, los cultivos extensivos como soja y maíz no son rentables con este impuesto. Los números no dan, y su continuidad significa la muerte anunciada para la producción de granos en nuestra región”.

La solicitada de APRONOR subraya que las retenciones no solo afectan la competitividad de los productores, sino que también desincentivan la inversión y el desarrollo agrícola en el norte argentino.

Los productores instan al gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sector, en un contexto de crecientes costos y márgenes cada vez más ajustados. Hasta el momento, no hubo respuesta del gobierno nacional a este reclamo.

Informe de Rosalía Cazorla