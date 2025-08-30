Mayra Milagros: la abanderada gitana que inspira con su dedicación académica

FOTO: Mayra: “El estudio es muy importante porque te puede servir de mucho”

En un contexto donde el acceso a la tecnología es limitado, Mayra Milagros Cristo Carrizo, una niña de la comunidad gitana, se destaca como un ejemplo de esfuerzo y dedicación.

Alumna de sexto grado del Centro Educativo María Josefa González de Belgrano y Peri, en Deán Funes, Mayra no solo lleva la bandera nacional como abanderada, sino que también inspira a sus compañeros y docentes con su compromiso académico.

La directora del establecimiento, profesora Ivana Bueno, elogió a Mayra en diálogo con Cadena 3: “Es una excelente alumna, un orgullo para la escuela”.

La propia Mayra, con una madurez que sorprende para sus 12 años, compartió su historia: “Me llamo Milagros Mayra Belén Cristo Carrizo, soy de la comunidad gitana y estudio en el Centro Educativo Belgrano y Peri. Soy la abanderada de la bandera nacional gracias a mis buenos resultados en quinto grado, que mantengo ahora en sexto. Me gusta mucho matemática, inglés y lengua, y tengo muy buenos promedios en todas las materias”.

Residente desde hace más de una década en Deán Funes, Mayra destacó la importancia del estudio para su futuro: “El estudio es muy importante porque te puede servir de mucho”.

Además, expresó su gratitud hacia sus docentes y compañeros, con quienes mantiene una excelente relación. En un gesto que refleja su orgullo por sus raíces, cerró su mensaje con palabras en idioma gitano: “Tumenge, kazundema, que significa gracias a ustedes que me escucharon”.

La historia de Mayra es un testimonio de superación. A pesar de las barreras tecnológicas y los desafíos que enfrentan muchas comunidades, su dedicación y talento la han convertido en un símbolo de inspiración para sus pares y para toda la comunidad de Deán Funes.

Informe de Ruly Juárez.