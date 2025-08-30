Mayra Milagros: la abanderada gitana que inspira con su dedicación académica
En Deán Funes, Mayra Milagros Cristo Carrizo brilla como abanderada y modelo de esfuerzo. A sus 12 años, destaca en el estudio y compartió su historia de superación, valorando la educación en su comunidad gitana.
30/08/2025 | 13:07Redacción Cadena 3
FOTO: Mayra: “El estudio es muy importante porque te puede servir de mucho”
Audio. Una niña gitana brilla como abanderada a pesar de las limitaciones tecnológicas
En un contexto donde el acceso a la tecnología es limitado, Mayra Milagros Cristo Carrizo, una niña de la comunidad gitana, se destaca como un ejemplo de esfuerzo y dedicación.
Alumna de sexto grado del Centro Educativo María Josefa González de Belgrano y Peri, en Deán Funes, Mayra no solo lleva la bandera nacional como abanderada, sino que también inspira a sus compañeros y docentes con su compromiso académico.
La directora del establecimiento, profesora Ivana Bueno, elogió a Mayra en diálogo con Cadena 3: “Es una excelente alumna, un orgullo para la escuela”.
La propia Mayra, con una madurez que sorprende para sus 12 años, compartió su historia: “Me llamo Milagros Mayra Belén Cristo Carrizo, soy de la comunidad gitana y estudio en el Centro Educativo Belgrano y Peri. Soy la abanderada de la bandera nacional gracias a mis buenos resultados en quinto grado, que mantengo ahora en sexto. Me gusta mucho matemática, inglés y lengua, y tengo muy buenos promedios en todas las materias”.
Residente desde hace más de una década en Deán Funes, Mayra destacó la importancia del estudio para su futuro: “El estudio es muy importante porque te puede servir de mucho”.
Además, expresó su gratitud hacia sus docentes y compañeros, con quienes mantiene una excelente relación. En un gesto que refleja su orgullo por sus raíces, cerró su mensaje con palabras en idioma gitano: “Tumenge, kazundema, que significa gracias a ustedes que me escucharon”.
La historia de Mayra es un testimonio de superación. A pesar de las barreras tecnológicas y los desafíos que enfrentan muchas comunidades, su dedicación y talento la han convertido en un símbolo de inspiración para sus pares y para toda la comunidad de Deán Funes.
Informe de Ruly Juárez.
Lectura rápida
¿Quién es Mayra Milagros Cristo Carrizo? Es una niña de la comunidad gitana que se destaca por su esfuerzo y dedicación en el estudio.
¿Dónde estudia Mayra? Estudia en el Centro Educativo María Josefa González de Belgrano y Peri, en Deán Funes.
¿Qué reconocimiento ha recibido? Es la abanderada de la bandera nacional por sus buenos resultados académicos.
¿Qué materias le gustan a Mayra? Le gustan matemática, inglés y lengua.
¿Cuál es el mensaje de Mayra sobre el estudio? Ella considera que el estudio es muy importante porque puede servir de mucho en el futuro.