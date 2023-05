La historia de la familia de perros, furor en Tik Tok, que enseña sobre el amor

Una perra, un perro y su cachorro fueron rescatados a la vera de una ruta en Buenos Aires por Fernando Peirone, una amante de los animales, proteccionista y rescatista que mostró la historia de esta familia en Tik Tok y conmovió a todos en las redes.

Los tres animales, cansados de tanto caminar, estaban a la orilla de la ruta que conduce hacia Parque Pereyra, sin ninguna posibilidad de sobrevivir.

"Todos los días viajo a Parque Pereyra, en la zona sur, y la gente tiende a abandonar animales en esos lugares y cuando los vi pensé que estaban atropellados. Permitieron que los agarre y los suba a la camioneta, ese día estuvieron todo el día durmiendo al otro día", relató a Cadena 3.

Después de ser salvados, Fernando los llevó al veterinario para que sean esterilizados y revisados. En la clínica, encontraron que la mamá tenía el útero del tamaño de un globo y estaba infectado, posiblemente como consecuencia de estar pariendo sin cesar, por lo cual la tuvieron que someter a una cirugía compleja.

El veterinario, le advirtió a Fernando que si seguía sin atención no iba a sobrevivir un mes más en esas condiciones.

Tras la intervención, volvió a la casa y allí su familia canina la acompañó con amor y cuidado. Fernando filmó todo en un video que conmueve a Tik Tok y muestra la "humanidad" animal.

"A mí me sorprendió el amor de esta familia, el papá y el hijito no se despegaban, le daban calor, no se despegaban de ella. Creo que los animales son tan maravillosos son seres sin ego y eso los hace sumamente especiales y tienen actitudes que hay que empezar a copiar, el amor y cuidado que se tienen", reflexionó.

En las imágenes se ve como su hijito se acerca, la cuida, le da besos con la lengua, mientras que papá perro tampoco se despega de su lado.

"Ella aún se recupera lentamente, acompañada de su hermosa familia la cual no se le despega ni un segundo, la miman y cuidan en todo momento, cómo intento mostrarles en este video. ¿Cuánto que aprender de ellos, no? ¿Cuántos más estarán pasando la misma situación sin tener la suerte de ser ayudados? ¿Cuántos más tendrán que morir hasta que toda la sociedad despierte y tome conciencia del terrible daño que les estamos haciendo? La indiferencia daña, mata. ¡Rescata, transita, adopta! " escribió Fernando en un posteo.

Fernando los tiene bajo su cuidado, pero ya encontró a una familia que adoptará a los tres y pronto irán a su nuevo hogar.

Informe de Lucía González