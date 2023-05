Video: "La despido en un cajón por culpa de la jueza", dijo la mamá de Milagros

Mercedes Martínez le dedicó el último adiós a su hija Milagros Bottone con un mensaje desgarrador que tuvo a la jueza Mariana Wallace como una de las apuntadas.

La madre de la joven que fue asesinada a balazos por su padre, Rafael Bottone, quien luego se suicidó, fue filmada en el cementerio Parque del Sol, a la vera de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz y cargó contra la magistrada por no atenderla cuando requirió su ayuda.

"La estoy despidiendo en un cajón a mi hija por culpa de ella. La doctora Wallace nunca me atendió cuando la llamaba para que me ayudaran. Ustedes la levantaban y era así de transparente, justiciera, luchadora, puso su cuerpo para que un cobarde hijo de p... no me mate a mí",

Por último, agradeció a los presentes "por hacerme compañía" y le dedicó unas palabras especiales a los directivos de la escuela donde trabajaba Milagros: "Fue feliz con sus alumnos de cuarto año, su ultimo mes fue el más hermoso de su vida".