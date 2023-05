En el último adiós a Milagros, más críticas contra la Justicia y el Polo

FOTO: Femicidio en Córdoba: asesinó a su hija, intentó matar a su ex y se suicidó.

FOTO: Femicidio en Córdoba: asesinó a su hija, intentó matar a su ex y se suicidó.

En medio de un dolor insoportable, Mercedes tomó fuerza y pidió la palabra. Ocurrió este viernes, en el cementerio Parque del Sol, a la vera de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. Se trató del último adiós a Milagros Bottone, la joven estudiante de abogacía que el miércoles fue asesinada a balazos por su padre, Rafael Bottone, quien luego se quitó la vida.

Una despedida que convocó a una verdadera multitud. Cuando terminaron los últimos rezos y los empleados del cementerio se disponían a bajar el cajón. Mercedes dijo que quería hablar. El silencio que se produjo fue abrumador.

Y allí, en medio de una escena que nadie nunca hubiese querido imaginar, Mercedes levantó la vos y con firmeza preguntó si entre los presentes estaba alguien del Polo de la Mujer o si la jueza Mariana Wallace había mandado algna muestra de sentimientos hacia los familiares.

La mamá habló con dolor e indignación. Criticó con dureza la intervención estatal, tanto del Polo de la Mujer como de la Justicia a lo largo de este caso. La intervención de la jueza Wallace, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4ª Nominación, ha quedado bajo una gran lupa pública, ya que fue ella quien receptó tres de las varias denuncias que las mujeres hicieron en sólo 19 meses.

"Nos dejaron solas", volvió a criticar Mercedes. Y responsabilizó tanto al Estado como a la Justicia por el crimen de Milagros, ya que dijo que no las habían cuidado pese a tantos pedidos de auxilio que fueron realizando en este tiempo.

Para terminar, Mercedes dijo que no sabía cómo iba a seguir de ahora en adelante, pero que no tiene dudas de que no va a parar hasta que se haga justicia por su hija, reiterando que fue víctima del desamparo y del abandono por parte de los funcionarios públicos y judiciales.

Pese a las varias denuncias y a que su exmarido violaba de manera reiterada la orden de restricción que se le había impuesto (la mujer activó el botón antipánico más de 10 veces), el hombre continuaba en libertad.

