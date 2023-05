El cónsul argentino en México confirmó que los 3 jóvenes atacados son cordobeses

Ramiro Gerszenswit, cónsul argentino en la localidad mexicana de Playa del Carmen, habló con Cadena 3 luego de conocerse el brutal ataque que sufrieron tres turistas argentinos en una playa de la región de Oaxaca. Explicó que habló con uno de los jóvenes y que no se pudo determinar cómo fue la agresión.

"Hablé con uno de los chicos y con sus familias. Realmente una situación que todavía no se sabe el motivo por el que sucedió el hecho, en función de lo que nos comentan las familias y fundamentalmente los chicos", detalló Gerszenswit.

Y amplió: "No hay motivo para el ataque, los chicos no saben explicar por qué la agresión. No hubo discusión mediante, no era alguien conocido de ellos. Estaban comiendo en un barcito típico de la zona. La verdad es inexplicable, además de la brutalidad".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cónsul sostuvo que no hay información oficial respecto al estado de salud mental del atacante.

"Las familias obviamente están muy preocupadas. Uno de los chicos está muy grave y requiere una atención de mayor complejidad, está estabilizado. El hospital los ha atendido a todos y hemos hablado con las autoridades del nosocomio", añadió.

Gerszenswit dijo a Cadena 3 que "a otro de los chicos lo podrían haber operado por una fractura, pero él decidió que quería estar lúcido y atento a su novia y a su amigo. Priorizó la salud de los demás por sobre la suya".

Por último, explicó que la joven una herida importante en la espalda, pero está fuera de peligro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Guillermo López.