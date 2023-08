El conmovedor descargo de Orlando Morales: "El caso de la nena en Lanús me mató"

Orlando Morales es corresponsal de Cadena 3 en Buenos Aires desde 1992. Conmocionado por los trágicos y violentos hechos de esta semana, entre los cuales asesinaron a la nena en Lanús y al médico en Morón, a quien mataron para robarles, el periodista realizó un emotivo descargo personal.

"Del 92' que estoy acá, hay cosas que me pegaron mucho, como la 'Tragedia de Cromañón' y temas muy sensibles que no me puedo olvidar, pero esto me hizo mierda, sobre todo lo de la nena de Lanús, eso me mató", relató Orlando.

Y siguió: "Lo del médico también (Juan Carlos Cruz). Un tipo humilde, sus padres no sabían leer ni escribir pero los hicieron estudiar a todos los hijos".

En ese marco, aunque reafirmó que hacer periodismo de calle es su vocación, aseguró que cubrir esas notas "lo mataron".

"Volví llorando de hacer el móvil de la nena de Lanús. Le quitaron los sueños de su vida. Esto rebasó el vaso, no se puede vivir así", comentó, y completó: "estar en el lugar, vivirlo, y ver el rostro de la gente, me mató".

Por último, contó que cuando llegó a su casa tras cubrir el caso de la pequeña Morena Domínguez, su hijo de 11 años -la misma edad que Morena- le preguntó: "¿papá, por qué mataron a la nena?". "Me tuve que sentar con él y explicarle", concluyó con la voz quebrada.

