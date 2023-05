Dyango, a horas de su presentación en Córdoba: "Las buenas canciones seguirán"

Dyango se presenta este sábado por la noche en el Quality Arena de la ciudad de Córdoba, en una gira que incluye una presentación por Buenos Aires el 25 de mayo. A horas de su show, el cantante español visitó los estudios de Cadena 3 y habló de la actualidad de la música, sus recuerdos con Serrat, su apoyo a la Selección y su equipo argentino preferido.

"Muchas de mis canciones hoy tienen otro ritmo, más bailador, mucho más joven. Una persona joven capaz escucha un tema y ni siquiera debe saber que es de Dyango", dijo el artista entre risas.

Sostuvo que lo más importante para él es el don de la simpatía y comparó: "Pienso que a diferencia de lo que pasa hoy con la música, todos nos queríamos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, elogió a Joan Manuel Serrat. "Con él vivíamos en la misma calle y barrio, con los veteranos del Barcelona que nos dejaban tocar la pelota de tanto en tanto. Yo tocaba la trompeta en las grabaciones y había una gran afinidad. Serrat es el poeta de la canción", dijo en diálogo con Cadena 3.

Sobre la actualidad de la música, se expresó sobre el reguetón y el dembow, un género musical originario de República Dominicana, derivado del primero. "Mi hijo no me quiere enseñar qué es el género del dembow porque no le gusta. Son inventos de compañías discográficas. Para mí, no está bien. Jamás se puede crear otra cosa que sea distinta, pero que esté bien hecha".

Sobre el show de esta noche en el Quality, dijo que va a cantar con su familia en sus tres generaciones. "Cuando tienes cientos de canciones, las grabas. Que triunfen, solo hay tres o cuatro y el resto se queda en el tintero. Habrá un tango esta noche, eso es seguro, porque el tango se escucha poco".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También reveló que el tango y el jazz son sus pasiones y asegura que "todo pasa, menos la música romántica. Hay gente que ha hecho muchas cosas milagrosas con el tango".

Y amplió: "Los cantantes pasarán, pero otro cantante sacará la misma canción con otro ritmo y será la misma canción. Los temas buenos seguirán".

Por último, fue consultado por la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. "Al título de Argentina lo festejé como loco. Estaba Lionel Messi y la Selección tenía un equipazo en la Copa del Mundo. Mi equipo favorito es Independiente, que me disculpe Boca y River", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Una mañana para todos".