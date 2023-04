Cada vez es más popular el consumo de cerveza sin alcohol en Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires existen cientos de lugares para ir a tomar una cerveza. Pero hay una tendencia que cada vez se está haciendo más popular: el consumo de cerveza sin alcohol.

Esta semana, en el marco del Camino de la Cerveza que se celebra en la Capital Federal, fue furor la venta de esta popular bebida en Peñón del Águila. Gerardo, dueño del local, contó a Cadena 3 cómo fue que despertó su interés en traer la cerveza de esta marca desde Córdoba a la ciudad de Buenos Aires.

"Esto tiene que ver con las juntadas entre los grupos de amigos. Hace unos años atrás conocí a Marcelo Roggio, que es el titular de Peñón del Águila, y me cuenta que viene siguiendo un poco el camino de la cerveza que se viene abriendo en Europa", recordó.

Y amplió: "Me decía que la tendencia más fuerte tiene que ver con la cerveza sin alcohol. Yo le digo que no puede ser, la birra es la birra. Y él me dice, ''no, es la tendencia que se viene''".

Cuando Gerardo visita la fábrica de la empresa en Córdoba, se entusiasmó. "Marcelo, yo quiero llevar esto a Buenos Aires, pero yo quiero llevarlo a mi lugar natal", le dijo al titular de Peñón del Águila.

Abstemia es como se llama la cerveza sin alcohol de Peñón del Águila.

"Buscamos un local, lo encontramos y ahora estamos súper entusiasmados en poder difundir el verse bien, el sentirse bien y el compartirlo con amigos, armar un lugar, un bar, un pub, un club de amigos donde incluya la diversidad, donde cada uno pueda tomar lo que quiera y compartir un espacio en común", explicó Gerardo a Cadena 3 tras abrir un local de Peñón del Águila en la Capital Federal.

"Si algo es tendencia en Europa, tarde o temprano lo será en Argentina", sostuvo el entrevistado.

Informe de Orlando Morales.