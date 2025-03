Pareja de jóvenes chocó a un auto estacionado y se estampó contra un árbol

Un grave siniestro vial ocurrió en las primeras horas de este sábado en la intersección de Urquiza y Lima, donde una pareja de jóvenes a bordo de un Citroën C3 gris chocó primero a una Renault Stepway negra estacionada para luego estamparse contra un árbol.

El hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando una pareja de jóvenes que circulaba en el Citroën, aparentemente alcoholizados, perdió el control y chocó contra el vehículo estacionado.

???? Una pareja de jóvenes estrellaron un auto contra un árbol en Urquiza al 4400, entre Lima y Serbando Bayo y resultaron heridos. Sucedió este sábado a las 6 de la mañana.



— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) March 22, 2025

El impacto fue tan fuerte que el Citroën no solo dañó el Renault, sino que también colisionó contra un árbol cercano, moviendo un contenedor de basura aproximadamente 20 metros. Las imágenes del accidente muestran el Citroën con el airbag desplegado y manchas de sangre en su interior. Afortunadamente, los dos ocupantes del Citroën resultaron con lesiones menores y fueron trasladados a un centro de salud cercano.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el dueño del Renault expresó su sorpresa al encontrar su vehículo en tal estado. "La verdad que dentro de todo fue una gracia con suerte, porque se podrían haber matado, sinceramente, el impacto es terrible", comentó.

Además, relató que escuchó un "explosión terrible" y al salir a la calle se encontró con el panorama devastador. "Eran dos jóvenes, 20 años. Estaban un poco golpeados, pero gracias a Dios no tienen ningún traumatismo así grave", agregó.

Respecto al estado de los jóvenes, consultado puntualmente sobre si el conductor estaba alcoholizado, dijo: "Sí, él estaba… bastante alcoholizado".

A pesar de la gravedad del accidente, el propietario del Renault se mostró más preocupado por la seguridad de los involucrados que por los daños materiales: "Esto es material, no pasa nada, pagarán los seguros, me compraré otro auto algún día, eso es lo de menos. Lo importante es que no pasó nada grave".

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) -a donde fueron trasladados-, Andrea Bercherucci, proporcionó detalles sobre el estado de los jóvenes, de 22 y 21 años. "Se encuentran estables con diversos traumatismos de tórax y de cráneo", informó.

En esa línea, destacó que "se han llevado una parte muy importante" en términos de lesiones, aunque su estado es estable.

Informe de Juan Cruz Albergoli.