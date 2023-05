AUDIO: Javkin y balacera a la YPF: "Vuelve a verse no solo el hecho sino la impunidad".

El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, dijo este sábado que los maleantes “pueden atacar porque en ninguno de los hechos va a alguien atrás a agarrarlos”, luego de que poco antes de la medianoche se registrar una balacera contra una estación de servicio en zona sur que dejó a una mujer y su hija de 4 años heridas.

“Es gravísimo porque vuelve a verse no solo el hecho, también la no persecución, la impunidad con la que lo hacen, en un lugar que pedimos que privilegien la custodia. Ahí tiene que estar lleno de policías; hay hipótesis, pero desde mi punto de visa lo más grave es que no haya persecución posterior”, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario en el marco de una recorrida por el predio del Parque Independencia donde se desarrollan los Juegos CreAr.

En esa línea, enfatizó: “La jefatura policía (Unidad Regional II) está a 15 cuadras, no me jodan que no es a propósito”.

Cierre de listas. “No me vas a ver haciendo una campaña electoral tradicional, mi objetivo es trabajar por la ciudad y después los vecinos opinan”.

Expectativa. “Trabajar y que la gente hable. Es un año muy especial, hemos pasado cosas muy difíciles entre todos. Veo una ciudad que tiene cosas maravillosas y también lo otro. Una cosa le tiene que ganar a la otra. Ahí va a estar la esperanza. Rosario siempre se repuso a todo, siempre nos han jodido y hemos tenido poca ayuda de quienes tienen que ayudarnos”.