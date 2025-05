Desde Litoral Gas mesuraron el impacto de la suba de tarifas: "Es normal"

Andrés Romagnoli, gerente de comunicación de Litoral Gas, se refirió a aumentos próximos de las en las tarifas tras un anuncio de la Secretaría de Energía de la Nación. El funcionario santafesino aclaró en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario que se trata de "menos de un 1%", y que esta actualización responde a la necesidad de regularizar precios en un contexto de inflación.

"Es normal que por alguna variación el gobierno nacional haya definido un cambio", afirmó. También destacó que el costo del gas se compone de varios factores, incluyendo el transporte y mantenimiento.

El gerente de Litoral Gas también abordó el tema de los subsidios, indicando que "un 40% paga la factura de N1, que son los de altos ingresos, y entre N2 y N3, hay un 27 y un 25%". Aclaró que los usuarios de N2 y N3 todavía cuentan con subsidios, mientras que los de N1 los han perdido casi por completo.

Romagnoli subrayó que, a pesar de los aumentos, "no hubo muchas deudas" en el último año, lo que indica que la gente prioriza el pago del servicio de gas. "El gas se venía muy atrasado", señaló, y enfatizó que el servicio es considerado esencial por los usuarios.

En relación a los cortes de servicio, Romagnoli i explicó que la posibilidad de corte puede darse tras el impago de una sola factura, aunque la empresa no actúa de inmediato. "No hay una espera tipo, pero la posibilidad de corte ya existe", aclaró. También mencionó que hay múltiples alternativas de pago disponibles para los usuarios que enfrentan dificultades económicas.

Finalmente. destacó los esfuerzos de Litoral Gas en mejorar la seguridad y eficiencia del servicio, incluyendo la colaboración con gasistas matriculados y la digitalización de procesos. "Estamos trabajando mucho con los gasistas en la digitalización de todos los procesos", concluyó.

A modo de recordatorio, confirmó que ya prendió la estufa en su hogar tras realizar una revisión del equipo en abril. "Hice revisar el equipo sobre todo para hacer programas que estén para el tema de la seguridad y también para no tener después una sorpresa en el medio del invierno", expresó.

En cuanto a la elección entre calefacción a gas y aire acondicionado frío-calor, comentó: "A nivel costo es más conveniente el gas natural. A mí me gusta más la calefacción con gas, en el sentido de que con el aire frío-calor siento que me sofoca más". Sin embargo, reconoció que el aire acondicionado puede ser una buena alternativa en lugares donde no se dispone de gas natural.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.